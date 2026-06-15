Una chica “catorce”: Amaia Otsoa Borràs de Algemesí logra la mejor nota de las PAU

Amaia es una chica diez. Sobre todo para sus padres. Esa es su nota media de bachillerato, y también el resultado de los exámenes del bachillerato francés realizados en mayo. Pero atendiendo a sus resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), sube de nivel y llega hasta el 14: la calificación máxima. Amaia Otsoa Borràs es la joven de Algemesí que ha obtenido la máxima nota de las PAU de este año en la Comunitat Valenciana. Ella lo supo el viernes pasado, cuando salieron los resultados de las PAU. Pero no dijo nada. Su centro, el IES Arabista Ribera de Carcaixent, donde ha estudiado el doble bachillerato, Batxibac, lo dio a conocer el sábado 13 de junio: después de combinar los resultados obtenidos en el bachillerato francés con los de las pruebas específicas de las PAU, ella se situaba en lo más alto de la lista de calificaciones.

Está contenta. Y sorprendida también. Aunque ha sacado dieces en todas las asignaturas en estos dos últimos cursos, salió disgustada del examen de matemáticas de las PAU y pensaba que lo había hecho mal. “Escogí una opción y me di cuenta de que no sabía hacerla, y cambié e hice el examen en media hora. No me dio tiempo a revisarlo. Salí llorando”, cuenta. Pese a que pensaba que había fracasado, consiguió un diez en matemáticas. “No me lo esperaba”, asegura. No se esperaba conseguir la máxima nota, pero es consciente de que es una buena estudiante, aunque tiene asignaturas pendientes: “Lo he pasado mal, porque soy un poco obsesiva con los estudios”, reconoce. Su padre dice que “es muy perfeccionista” y que “cada vez lo gestiona mejor”. Otra de las cosas que quiere mejorar Amaia es su capacidad de organización: “Me cuesta un poco”, apunta.

La joven Amaia Otsoa Borràs ha completado este año sus estudios de piano. / Levante-EMV

Felicitaciones públicas

Tanto su instituto como los ayuntamientos de Carcaixent y de Algemesí, su pueblo, la han felicitado y sienten orgullo por su “expediente extraordinario”. Ella se siente halagada por estos reconocimientos y agradece a sus profesores y a sus padres el apoyo. Amaia Otsoa Borràs “es un producto de la educación pública”, dice su padre, Eduard Otsoa, nacido en Navarra pero casado y vecino de Algemesí. Es profesor de inglés en el IES Bernat Guinovart de Algemesí, donde Amaia estudió cuarto de la ESO, justo en el año de la dana. Ese verano la familia volvió de una estancia de seis años en Francia para instalarse de nuevo en Algemesí. “Se lo hicieron muy fácil”, comenta sobre su paso por el instituto algemesinense. El curso siguiente, dio el salto al IES Arabista Ribera de Carcaixent, donde podía estudiar el doble bachillerato francés y español. Y donde ha culminado sus estudis de bachiller por todo lo alto.

Más apoyo a la escuela pública

“Dicen que las amenazas se convierten en oportunidades”, dice Eduard Otsoa. La dana marcó a la joven y a muchos otros de los pueblos afectados. Amaia se entristece cuando piensa en la dejadez en los centros públicos: “Se ha dejado mucho de lado la educación pública”, dice. Comparte las reivindicaciones de los docentes y de la comunidad educativa pública. Su padre es docente y su madre trabaja también en el IES Bernat Guinovart. Y aunque asegura que la huelga docente le ha añadido “nervios e intranquilidad”, “nos hemos preparado como si no estuviera pasando”, dice Amaia.

Por si no fuera poco, este curso la joven de Algemesí ha completado su sexto año de piano en el Conservatori Mestre Vert de Carcaixent. El año que viene lo mantendrá como hobby, aunque no descarta comenzar a formarse como pianista de jazz.

En cuanto a los estudios, aún no lo tiene decidido, pero le gustaría hacer un doble grado científico, que combine las matemáticas —a pesar del susto de las PAU— con la física, la informática o la arquitectura. También le tiran las letras y es una gran lectora: "La lectura es muy importante y los idiomas, cuantos más, mejor. Leer es el mejor alimento, te da cimientos para todo", comenta su pasdre. Eduard cuenta que otro de los intereses de Amaia es estudiar en el extranjero. "Siempre en centros públicos", puntualiza, donde la joven ha desarrollado el cien por cien de su educación.