El Consell Jurídic Consultiu avala la rescisión del contrato del IES Jaume I de Alzira

El Ayuntamiento de Alzira ha recibido el respaldo definitivo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat para rescindir el contrato con la constructora Vialterra, una autorización preceptiva que permitirá al pleno de la corporación local aprobar de forma oficial dicha resolución en su sesión de este martes. Este paso administrativo resulta decisivo para que el municipio tenga vía libre para iniciar un nuevo proceso de licitación y reanudar las obras que permitan finalizar el futuro IES Jaume I. La intervención del CJC se produjo tras el reiterado incumplimiento contractual por parte de la empresa adjudicataria, de origen andaluz, que decidió paralizar por completo los trabajos en abril del año pasado de manera unilateral.

En un par de semanas, está previsto que llegue al Ayuntamiento de Alzira el nuevo proyecto de las obras, con los precios actualizados de acuerdo con los módulos aprobados por la Conselleria de Educación en junio de 2025, según fuentes del departamento de Urbanismo de Alzira. En ese momento, se celebrará una reunión con la conselleria para presentarlo y obtener la autorización para el incremento de la delegación (cantidad abonada al consistorio para llevar a cabo las obras). El alcalde de Alzira, y actual regidor de Urbanismo, Alfons Domínguez, recuerda que en la última reunión mantenida con Educación accedieron a aceptar un aumento de la cantidad para poder desarrollar las obras dado el tiempo pasado y el incremento del coste de materiales y trabajos. Domínguez comenta que los trabajos para prepara la licitación ya se han iniciado, pues se han desarrollado en paralelo al trámite ante el CJC. El regidor confía en que “antes de que acabe el año” puedan estar de nuevo en marcha las obras del IES Rei En Jaume.

El abandono de la obra por parte de Vialterra supuso un duro revés para la comunidad educativa de Alzira y congeló un proyecto que se enmarca dentro del Pla Edificant, el programa de la Generalitat Valenciana destinado a la modernización de las infraestructuras escolares mediante la delegación de competencias en los ayuntamientos. La crisis con la constructora se materializó a pesar de los intensos esfuerzos del equipo de gobierno local, que mantuvo numerosos encuentros y negociaciones con los directivos de la firma para intentar salvar el proyecto. En estas conversaciones, el consistorio llegó a poner sobre la mesa un incremento presupuestario de más de un millón de euros adicionales para compensar las exigencias de la empresa, una cifra que se sumaba a los 12 millones de euros del presupuesto de adjudicación inicial, pero que finalmente no sirvió para que Vialterra retomara los trabajos.

Con las últimas informaciones y el dictamen favorable del órgano consultivo en la mano, el Ayuntamiento de Alzira logra desatascar una situación legal compleja que mantenía el proyecto totalmente bloqueado. Una vez que el pleno formalice la rescisión del contrato actual, los técnicos municipales podrán actualizar el proyecto básico y de ejecución con el fin de lanzar el nuevo concurso público a la mayor brevedad posible, garantizando así la reanudación de las obras del IES Jaume I, una de las actuaciones más demandadas e importantes en materia educativa para el municipio.