Formación
Cruz Roja forma a 200 empresas en respuesta ante emergencias en Alzira
La preparación ante riesgos como escapes químicos o incendios se refuerza en Alzira con una iniciativa de Cruz Roja y el ayuntamiento
El Círculo Alzireño (La Gallera) acogió el pasado sábado 13 de junio la primera de las dos jornadas formativas sobre respuesta ante emergencias organizadas por Cruz Roja, en coordinación con el Ayuntamiento de Alzira. La iniciativa está dirigida a cerca de 200 empresas de la ciudad y su área de influencia, con el objetivo de reforzar la preparación del tejido empresarial ante situaciones de riesgo.
La elevada demanda de inscripciones y el aforo limitado a un centenar de asistentes motivaron la programación de una segunda sesión, que se celebrará el próximo martes 16 de junio, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
La jornada inaugural fue inaugurada por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y contó con la participación de numerosos empresarios, comerciantes y trabajadores autónomos. Durante la formación, los asistentes adquirieron conocimientos prácticos y herramientas para actuar de manera eficaz ante diferentes tipos de emergencias, como inundaciones, incendios, escapes químicos, accidentes o apagones.
El objetivo de estas acciones formativas es mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad tanto de los participantes como de sus equipos de trabajo y familias, fomentando una mayor cultura de prevención y autoprotección.
Al finalizar la sesión, Cruz Roja entregó a cada participante una mochila con materiales informativos y un kit básico de emergencia.
Segunda jornada
La segunda jornada tendrá lugar el martes 16 de junio en el Centre FPA Enric Valor, ubicado en la calle Verge del Lluch, número 2. Se prevé la asistencia de un nuevo centenar de representantes empresariales procedentes de Alzira y de otros municipios de la provincia y de la Comunitat Valenciana.
Bajo el lema de ofrecer conocimientos prácticos y herramientas reales para afrontar situaciones críticas, esta formación reafirma el compromiso de Cruz Roja y del Ayuntamiento de Alzira con la preparación ciudadana ante emergencias. Ambas entidades continúan avanzando en un acuerdo de colaboración para extender estas acciones formativas a comunidades vecinales y centros educativos del municipio.
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