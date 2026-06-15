La Finca Sinyent de Polinyà impulsa un proyecto europeo para optimizar el uso de agua y fertilizantes en cereales

La Finca Experimental Sinyent, ubicada en Polinyà de Xúquer y gestionada por AVA-ASAJA, se ha convertido en el escenario de un innovador proyecto europeo que busca optimizar el uso del agua y los fertilizantes en los cultivos cerealistas mediante la aplicación de tecnología avanzada y sistemas de monitorización inteligente.

Las instalaciones agrarias de Sinyent albergan un ensayo de trigo de ciclo corto dentro del proyecto europeo RAINS, una iniciativa que pretende ofrecer soluciones prácticas a los agricultores ante el incremento de los costes de producción y los retos que plantea el cambio climático.

El estudio combina técnicas agronómicas innovadoras con herramientas de última generación para analizar de forma exhaustiva el comportamiento del cultivo durante todo su ciclo vegetativo. Para ello, los investigadores utilizan drones, imágenes de satélite, lisímetros y sondas inteligentes capaces de recopilar información sobre el suelo, el agua y el estado nutricional de las plantas.

Los trabajos están siendo desarrollados por especialistas del Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO) de la Universidad Miguel Hernández, que han convertido la parcela experimental en un auténtico laboratorio al aire libre.

Entre los sistemas empleados destacan los lisímetros, que permiten estudiar la calidad del agua de riego y el movimiento de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio a través del suelo. Paralelamente, los investigadores realizan mediciones de gases de efecto invernadero y recogen datos mediante sensores capaces de evaluar múltiples parámetros relacionados con el estado hídrico y nutricional del cultivo.

Estrategias de riego

Durante los últimos meses se han aplicado diferentes fertilizantes órgano-minerales elaborados a partir de compost, hidrolizados de sangre procedentes de la industria cárnica y otras materias primas de alto valor añadido. Asimismo, el ensayo contempla distintas estrategias de riego con el objetivo de determinar cuáles ofrecen una mejor combinación entre productividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

Los técnicos también analizan la calidad nutricional del trigo obtenido, el rendimiento de las espigas y el comportamiento de los nutrientes a diferentes profundidades del suelo. Toda esta información permitirá calcular la eficiencia en el uso de los fertilizantes y avanzar hacia programas de fertilización más precisos y sostenibles.

Un referente para la innovación agraria

La agricultura se enfrenta al desafío de producir más alimentos utilizando menos recursos y reduciendo al mismo tiempo su impacto ambiental. En este contexto, la digitalización y las nuevas tecnologías se perfilan como herramientas clave para mejorar la gestión del agua y de los fertilizantes, dos de los principales costes de las explotaciones agrarias.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, destaca la importancia de este tipo de iniciativas para el futuro del sector. "La innovación es imprescindible para que los agricultores puedan seguir siendo competitivos en un escenario cada vez más complejo". Asimismo, señala que "este proyecto permitirá obtener información muy valiosa para optimizar el uso de los recursos y trasladar soluciones prácticas al conjunto de la producción de cereales".

Aguado subraya además la singularidad del trabajo que se está desarrollando en la finca ribereña: "Pocas veces un cultivo ha sido sometido a un seguimiento tan completo y detallado como el que se está realizando en la Finca Sinyent", y añade que "los resultados contribuirán a avanzar hacia una agricultura más eficiente, rentable y respetuosa con el entorno".

Con este proyecto, la Finca Sinyent refuerza su papel como centro de referencia para la experimentación agraria en la Comunitat Valenciana y como punto de encuentro entre la investigación científica y las necesidades reales de los agricultores.