La palista de Antella Bàrbara Pardo destroza el crono y se lleva el oro europeo

Bàrbara Pardo reina en Europa. La palista de Antella, junto con sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Daniela García, se llevó el oro en K-4 500 en el Campeonato de Europa, disputado en Montemor (Portugal).

El cuarteto español era el favorito y no defraudó. En su eliminatoria, en la que las tres primeras embarcaciones pasaban directamente a la final, apretaron pero sin ir al máximo, y finalizaron segundas a cuatro décimas de las francesas y mucho margen (más de segundo y medio) para entrar en la final. “Nos sentíamos muy confiadas porque las dos últimas copas del mundo y los entrenamientos demostraban que estamos a un nivel muy alto”, reconoce la de la Penya Piragüista Antella.

Bàrbara Pardo, la última plasta de la piragüa, junto con sus compañeras Sara Ouzande, Lucía Val y Daniela García. / Levante-EMV

En la final, dos días después, no hubo discusión. Sin las chinas eran el K-4 favorito. Y no les pudo la presión. De hecho, se crecieron. En la salida, como si llevaran un propulsor de Fórmula 1, traccionaron mucho mejor que sus rivales, y a los cincuenta metros (a una frecuencia de 160 paladas por minuto) ya estaban dos metros por delante de las segundas. A partir de ahí fue un monólogo ibérico. Pasaron en cabeza el ecuador de los 250 metros con 45 s 49 cs, con seis décimas (un mundo en el K-4 500) sobre las polacas y ocho sobre el equipo neutral (palistas rusas que compiten sin representar a Rusia). El oro, salvo catástrofe técnica o desfallecimiento inesperado, estaba asegurado. Y así fue. Las españolas siguieron dándolo todo, aplicando el último cambio de ritmo a falta de 150 metros, y coronándose como las mejores del Viejo Continente, con una marca de 1 m 31 s 57 cs, casi ocho décimas de ventaja sobre la plata y más de un segundo sobre el bronce.

Con este oro europeo, unido al oro mundial de 2025, Bárbara Pardo se consolida entre la gran élite mundial del piragüismo. En este 2026, le queda aún como gran objetivo el mundial en K-500, a finales de agosto en Poznan (Polonia), y a dos años vista, la gran meta es participar en Los Ángeles, en las que serían sus primeras olimpiadas, siguiendo la estela de Ricardo Sales, José Ramón Naval y José Marí, los otros tres piragüistas valencianos que participaron en una olimpiada, los dos primeros en Múnich 72 y el último en México 68.