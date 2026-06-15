La Ribera llora la trágica pérdida del hijo de la exalcaldesa de Sellent fallecido en accidente de tráfico

La Ribera se encuentra sumida en un profundo dolor tras conocerse la trágica muerte de Marcos Sancho Sancho, un joven de 15 años vecino de Sellent e hijo menor de la exalcaldesa de la localidad, Raquel Sancho, que falleció el pasado sábado en el Hospital La Fe de València como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico. El siniestro se produjo a las 13:40 horas en la carretera CV-195, a la altura del término municipal de Caudiel, en el Alto Palancia, cuando la motocicleta en la que viajaba el menor como pasajero se salió de la carretera debido a la presencia de "gravilla en la calzada", según informaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. El conductor del vehículo, mayor de edad, resultó herido leve y fue trasladado al hospital de Sagunt para ser tratado de sus lesiones, mientras que el menor tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero hasta el centro hospitalario de la capital valenciana, donde lamentablemente falleció horas después.

La noticia ha causado una enorme consternación en este pequeño municipio de unos 400 habitantes y en las localidades vecinas, cuyas instituciones han querido manifestar públicamente su pesar y solidaridad con los allegados. El Ayuntamiento de Sellent ha declarado tres días de luto oficial, periodo durante el cual las banderas exteriores de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo y recuerdo, y se suspenderán todas las actividades municipales programadas. Desde la corporación de Sellent han querido "transmitir a su familia y amigos el más profundo pésame y solidaridad ante circunstancias tan graves". Por su parte, el Ayuntamiento de Càrcer ha manifestado que "quiere mostrar su aprecio más profundo a la familia y al pueblo de Sellent y su pésame por la muerte de un joven de la localidad en un accidente de tráfico", añadiendo que "son momentos muy duros y nos solidarizamos con vosotros". Bajo el lema de un pueblo unido al dolor de Sellent, el Ayuntamiento de Gavarda también ha lamentado profundamente la trágica muerte del menor, señalando que "de manera especial, queremos trasladar todo nuestro afecto a Raquel Sancho, exalcaldesa de Sellent, así como a toda su familia, ante una pérdida tan dolorosa e injusta", al tiempo que expresaban en un comunicado que en estos momentos de "profunda tristeza se unen al dolor de su familia, amistades y de todo el pueblo, compartiendo la consternación de esta terrible noticia" y haciendo llegar su solidaridad a todas las personas que hoy sufren esta irreparable pérdida, con el deseo de que "el afecto de los familiares, amigos y vecinos les dé fuerza para afrontar estos momentos tan difíciles".

Homenaje en el IES Càrcer

El impacto de la pérdida ha sido especialmente devastador en el ámbito educativo, ya que Marcos era alumno de segundo de ESO en el IES Càrcer. Desde el centro educativo han emitido un comunicado en el que "la comunidad educativa del IES Càrcer lamenta profundamente la trágica defunción de Marcos Sancho Sancho, alumno de segundo de ESO, ocurrida este fin de semana en un accidente de tráfico". Los responsables del instituto han recordado al joven con gran cariño, destacando que "Marcos era un alumno muy querido tanto por sus compañeros y compañeras como por el profesorado" y que "su trato cercano y su forma de ser dejarán un gran recuerdo en nuestro centro". Asimismo, han querido hacer una mención especial a sus allegados, señalando "el aprecio y el respeto que siempre hemos sentido por su familia, especialmente por su madre, también muy vinculada y apreciada por toda la comunidad educativa". La dirección del centro concluyó afirmando que "en estos momentos de dolor inmenso, queremos expresar nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a la familia y a las personas más cercanas", un mensaje de afecto que han hecho "extensivo al alumnado de Sellent, a sus compañeros y compañeras de clase y a todas aquellas personas que compartieron con él momentos de convivencia y amistad", remarcando que comparten el dolor por esta gran pérdida y se mantienen unidos como comunidad educativa, ofreciendo todo su acompañamiento y apoyo en estos momentos tan difíciles.

En la jornada de hoy, la dirección del IES Càrcer ha reunido a todo el alumnado en el gimnasio del centro para rendir un emotivo homenaje al compañero fallecido, guardando un respetuoso minuto de silencio en un día que está resultando extremadamente difícil para los estudiantes, los profesores y toda la comunidad educativa en general. Con el objetivo de ayudar a gestionar este duro golpe emocional, profesionales de la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de la Conselleria de Educación se han desplazado hasta el instituto para ofrecer apoyo psicológico y acompañamiento directo a los compañeros de clase y amigos más cercanos del chico. El último adiós al menor tendrá lugar esta misma tarde, ya que el entierro se celebrará a las 19 horas en la Iglesia de Sellent, donde se espera una asistencia masiva de vecinos y representantes institucionales de toda la zona para arropar a la familia en este trágico momento.