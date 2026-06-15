Veolia avanza en las mejoras de las infraestructuras hídricas de Guadassuar con una inversión cercana a los 250.000 euros

El Ayuntamiento de Guadassuar y Veolia, empresa gestora del ciclo de agua en el municipio, se encuentran en pleno proceso de ejecución de las obras y actuaciones enmarcadas en la subvención otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Plan Reimpulsa para la reparación del ciclo urbano del agua tras las inundaciones derivadas de la DANA del 29 de octubre de 2024. Esta inversión asciende a 242.724 mil euros y se encuentra ya ejecutada al 45%.

De hecho, el alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch, ha visitado las instalaciones del depósito municipal para evaluar el grado de avance de estas obras que está llevando a cabo Veolia. En concreto ha asistido a los arranques de los trabajos de limpieza y desinfección del depósito enterrado, infraestructura que quedó inoperativa desde la DANA, así como para ver el estado de instalación del grupo de bombeo, que ha sido totalmente renovado en dichas instalaciones con la incorporación de nuevos variadores, cuadro eléctrico y elementos eléctricos que se han reubicado en la parte superior del recinto, para evitar de este modo su afectación ante nuevos episodios de inundaciones.

Del mismo modo, tal como ha señalado la gerente territorial de Veolia en el municipio, Laura Gascón, “se ha renovado el sistema de telemando instalado actualizando a un interfaz más actual y funcional, que mejorará la operativa y el control remoto de las instalaciones y diferentes elementos” y ha destacado que el objetivo de esta mejora es “garantizar una operativa más optimizada en el uso de recursos propios, así como de la gestión de caudales y presiones a dotar a los vecinos del municipio de Guadassuar, mejorando la calidad y eficacia del suministro”.

Por otro lado, está previsto llevar a cabo otra serie de actuaciones, como son la renovación de los elementos de valvulería, medidores de presión y conducciones hidráulicas de impulsión del grupo de bombeo a la red municipal, así como obras en el ámbito de la renovación de imbornales de la red de saneamiento y la mejora sustancial del punto de drenaje del municipio ante lluvias intensas en la acequia de la Alfarella, gravemente dañado por los efectos del desbordamiento del río Magro. Estos trabajos consistirán principalmente en la limpieza manual y retirada de material sólido acumulado en el cajero de la acequia, retirada y reposición de escollera para proteger las márgenes y dar una mayor apertura al punto de desagüe.