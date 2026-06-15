Xumi y Vicent Fluixà apuntalan el proyecto de Javi Pons para la UD Alzira

Dos futbolistas más se suman al primer equipo de la UD Alzira y Javi Pons ya dispone de media plantilla. Ambos son muy experimentados. El portero Xumi que sale de su tierra y de su club después de 23 años en la UE Tavernes de los que en 13 ha jugado en Preferente y Lliga Comunitat y ha disputado 5 play-offs de ascenso. En las dos temporadas que Javi Pons estuvo en Tavernes, el técnico de Manises confió con él para defender la portería ‘rogeta’. Con solo 20 años y el equipo vallero campeón de liga Pons le otorgó la titularidad en los dos partidos de play-off que disputó contra el Silla. Además, Josep Vidal, que es su verdadero nombre, suma más de 300 partidos y 25.000 minutos bajo palos, donde ha sido titular para todos los entrenadores que han pasado por el Municipal de Tavernes. “Es el mejor portero de la categoría”, dijo el exdirector de la cantera de la UD Alzira y ahora de la UE Tavernes durante la disputa del Memorial Nacho Barberà.

Para el eje de la zaga, Pons ya tiene a otro central titular junto a Euse. Es el primero que no ha dirigido de los fichados por el Alzira. Vicent Fluixà vuelve a la UD Alzira siete años después de su anterior paso por el conjunto ribereño. Desde entonces ha jugado siete temporadas, todas en Tercera en el Benigànim, Torrent, Portmany y dos campañas en el Jove Español y el Ontinyent. El central de Xeraco ha jugado casi 200 partidos en Tercera y 18 en 2ª B, casi todos como titular, y más de 15.000 minutos.

Actualmente, Pons cuenta con Xumi en portería, Euse, Fluixà y Alaa como defensas centrales; los renovados medios centros Hugo Franco y Pau García; los extremos Germán, Traver y Joan Sabater y los delanteros Adrià Sabater y Navalón.