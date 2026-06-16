Claudia Gomis se convierte en la sexta fallera mayor de Alzira que repite tras ocupar el trono infantil

Claudia Gomis Sanmartín se convirtió el domingo en la nueva fallera mayor de Alzira electa, a la espera del pleno en el que la corporación municipal formalizará su proclamación, y en la sexta mujer desde que en los años cuarenta del siglo pasado se instaurara el cargo de fallera mayor que ejercerá como máxima representante tras haberlo hecho de niña como fallera mayor infantil. Claudia ocupó el trono infantil en el año 2015 y el domingo, ante un Gran Teatro lleno, confesó que aquella experiencia había marcado su vida para siempre.

Su elección por parte del jurado permite a Claudia entrar en el selecto grupo de falleras que han representado a las Fallas de Alzira por partida doble. El histórico de la Junta Local Fallera muestra que, hasta ahora, sólo se contabilizaban cinco casos. Los tres primeros bastante seguidos, en las décadas de los setenta y los ochenta cuando la JLF se encargaba de buscar y designar a las máximas representantes -las familias corrían con todos los gastos-, y los otros dos más recientes, ya con el sistema de elección de las falleras mayores en una votación democrática, del que se cumplen 40 años, una efemérides que se recordó en la gala de elección celebrada el domingo en el Gran Teatro. Además de la votación, este sistema incorporaba como segunda gran novedad que la JLF asumía los gastos derivado del cargo, especialmente la indumentaria, de forma que cualquier joven o niña de Alzira pudiera optar al mismo.

M.ª Carmen Ruiz Quilez, Mercedes Mascarell Furió y Carmen M.ª Campos Suñer fueron las primeras en disfrutar de esa doble condición de fallera mayor de Alzira. M.ª Carmen Ruiz fue reina infantil en el año 1972 -formaba parte de aquella delegación que fue recibida por los Reyes en la Zarzuela- y repitió como fallera en 1985. Mercedes Mascarell tomó su relevo en el trono infantil y lució la banda de fallera mayor apenas siete años después, en 1981, mientras Carmen M.ª Carmpos ejerció como fallera mayor de la ciudad en los años 1976 y 1984.

Ya en la nueva etapa, Rosa Cándido fue elegida como fallera mayor infantil en el año 1994 y representó a la ciudad como fallera mayor en 2002, Andrea Palau lució la banda de fallera mayor en los años 2001 y 2011 mientras que Claudia Gomis vivirá este año su segundo mandato.

En el acto de elección celebrado el domingo, conducido por M.ª José Aledón, la primera fallera mayor infantil con el sistema de elección en el que eran los presidentes de las fallas los que votaban, se recordó aquella primera gala celebrada un 24 de octubre de 1985, en una jornada de fuertes lluvias que obligaron a las catorce candidatas, siete adultas y siete infantiles, a prepararse a la luz de linternas o velas tras el corte de suministro para acudir a la antigua discoteca La Guitarra, donde se formalizó la elección de María José Ahulló y María José Aledón.