Cullera opta a tomar el relevo de Sueca como sede diocesana de la Semana Santa en 2027

Cullera ha iniciado oficialmente su camino para convertirse en la próxima sede diocesana de la Semana Santa de la Archidiócesis de Valencia en 2027. La candidatura fue presentada este sábado durante la Asamblea Ordinaria de la Junta Diocesana de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, celebrada en Sueca, ciudad que actualmente ostenta esta distinción y que será la encargada de ceder el testigo a la localidad elegida para la próxima edición.

La propuesta de Cullera constituye el primer paso de un proceso que culminará con la designación de la sede que organizará, en 2027, dos de los acontecimientos más importantes de la Semana Santa valenciana: la XLIV Exposición Diocesana de Semana Santa y la XXXVIII Procesión Diocesana, eventos que cada año reúnen a miles de cofrades, representantes de hermandades y visitantes procedentes de numerosos municipios de la diócesis.

Durante la presentación de la candidatura se proyectó un vídeo promocional en el que se mostraron algunos de los principales atractivos patrimoniales, culturales y turísticos de Cullera, junto con imágenes de los momentos más representativos de su Semana Santa, una celebración profundamente arraigada en la ciudad y que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento tanto en participación como en proyección.

La exposición del proyecto corrió a cargo de Lourdes Falcó, secretaria de la Junta Local de Cofradías de Semana Santa de Cullera, quien explicó las líneas maestras de la candidatura y el trabajo desarrollado durante los últimos meses para preparar una propuesta sólida y ambiciosa. Asimismo, intervino la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cullera, Susi Meliá, quien trasladó el respaldo institucional del consistorio y destacó la plena implicación municipal para hacer realidad esta iniciativa.

Ambas representantes pusieron de manifiesto la capacidad organizativa de la ciudad para albergar un acontecimiento de estas características, subrayando la experiencia acumulada en la celebración de grandes eventos, la calidad de las infraestructuras, la oferta hotelera y de servicios, así como el valor histórico, artístico y religioso que atesora la Semana Santa de Cullera.

La candidatura pretende convertir 2027 en un año especialmente significativo para la ciudad, reforzando la proyección de sus tradiciones religiosas y generando, al mismo tiempo, un importante impacto económico y turístico gracias a la llegada de visitantes y participantes procedentes de toda la diócesis.

Desde la Junta Local de Cofradías consideran que la designación supondría un reconocimiento al esfuerzo realizado durante décadas por las distintas hermandades y cofradías de Cullera para engrandecer una celebración que combina devoción, patrimonio, cultura e identidad local.

Por su parte, el ayuntamiento ha reiterado su compromiso de colaborar estrechamente con la organización en todas las fases del proyecto, convencido de que la celebración de los actos diocesanos supondría una excelente oportunidad para mostrar al conjunto de la Archidiócesis y a la sociedad valenciana la riqueza histórica, monumental y paisajística de Cullera.

La presentación realizada en Sueca marca así el inicio del proceso de evaluación de la candidatura. En caso de resultar elegida, Cullera se convertiría en el gran referente de la Semana Santa diocesana durante 2027, acogiendo a miles de personas en unas jornadas que combinan la celebración religiosa con actividades culturales, expositivas y de convivencia entre las diferentes juntas locales de hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Valencia.

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La Junta Local de Cofradías se muestra optimista y asegura que continuará trabajando durante los próximos meses para que la candidatura llegue a buen puerto. El objetivo es que Cullera tome el relevo de Sueca y escriba una nueva página en la historia de la Semana Santa diocesana, consolidando su posición como una de las localidades con mayor tradición cofrade de la Comunitat Valenciana.