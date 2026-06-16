Cullera prorroga el cierre de las playas del Marenyet y l'Estany para culminar la regeneración

El proceso de regeneración del frente litoral del Marenyet y l'Estany de Cullera obligará a mantener cerrados durante más tiempo varios tramos de estas playas, una vez que el ayuntamiento ha acordado prolongar la restricción de acceso inicialmente prevista hasta el 15 de junio tras la finalización de la aportación de arena.

Las obras de alimentación artificial de las playas concluyeron el pasado 30 de mayo —según la planificación de los trabajos—, momento en el que comenzó un periodo de cierre temporal de quince días destinado a ejecutar una de las fases más delicadas del proyecto: la construcción del nuevo cordón dunar que debe garantizar la estabilidad del sistema litoral recién regenerado.

Joan Gimeno

Sin embargo, el consistorio ha anunciado mediante un bando firmado por el alcalde, Jordi Mayor, que la clausura parcial se prolongará hasta nueva orden en buena parte del litoral afectado.

Redacción Levante-EMV

Reapertura solo de dos sectores

El documento municipal establece que únicamente se abrirán al público dos tramos concretos:

La playa Marenyet-L'Illa, desde la escollera del Xúquer hasta el primer espigón y la playa de l'Estany, desde el tercer espigón hasta el lago de l'Estany.

La reapertura de estos sectores queda fijada para el próximo 20 de junio de 2026, mientras que el resto de playas permanecerá cerrado hasta que finalicen completamente las actuaciones de regeneración y los técnicos consideren que existen las condiciones adecuadas de seguridad.

El Ayuntamiento de Cullera insiste en que el acceso a las zonas clausuradas está completamente prohibido, incluso para aquellas personas que dispongan de accesos privados desde viviendas o parcelas colindantes. Asimismo, todos los accesos continúan vallados para impedir el paso de peatones mientras se desarrollan los trabajos.

Una fase decisiva para consolidar la regeneración

Aunque la aportación de arena constituye la actuación más visible del proyecto, desde el punto de vista técnico la formación del cordón dunar resulta esencial para asegurar la eficacia de la inversión realizada. Los cordones dunares funcionan como la primera barrera natural frente a los temporales marítimos. Además de actuar como reserva estratégica de sedimentos, absorben parte de la energía del oleaje durante los episodios de fuerte temporal y permiten que la playa recupere arena de forma progresiva tras cada episodio erosivo.

La ejecución de estas estructuras requiere modelar cuidadosamente la arena recientemente vertida mediante maquinaria especializada, creando elevaciones paralelas a la línea de costa que posteriormente serán estabilizadas. En muchas actuaciones similares se completa posteriormente con la instalación de captadores de arena, vallados de madera y plantaciones de especies psamófilas autóctonas, capaces de fijar el sedimento mediante sus sistemas radiculares y favorecer la evolución natural del ecosistema dunar.

Proteger una inversión millonaria

El objetivo principal de mantener cerradas las playas es evitar el tránsito de personas sobre unas dunas que todavía no se encuentran consolidadas.

El simple paso continuado de peatones puede compactar la arena, destruir la vegetación fijadora e impedir la correcta formación del relieve dunar, comprometiendo la eficacia de toda la actuación. Los técnicos consideran especialmente sensibles las primeras semanas tras el movimiento de tierras, cuando la arena todavía presenta una elevada movilidad y necesita la acción combinada del viento, la vegetación y los elementos de protección para alcanzar su estabilidad definitiva.

Un litoral especialmente vulnerable

El tramo comprendido entre el Marenyet y l'Estany constituye uno de los sectores más castigados históricamente por la regresión del litoral valenciano. Durante las últimas décadas ha sufrido una pérdida continuada de superficie de playa debido a diversos factores, entre ellos la disminución de aportes sedimentarios del río Xúquer, la alteración de la dinámica litoral provocada por infraestructuras portuarias y la creciente intensidad de los temporales asociados al cambio climático. Los sucesivos episodios de fuerte oleaje registrados en los últimos años han acelerado la erosión, obligando a distintas administraciones a impulsar actuaciones periódicas de regeneración mediante aportes extraordinarios de arena.

Seguridad y conservación ambiental

El Ayuntamiento recuerda que la prohibición de acceso responde tanto a criterios de seguridad como de conservación ambiental. Durante los trabajos continúa operando maquinaria pesada en distintos puntos del litoral y existen zonas donde el terreno aún presenta escasa estabilidad.

Además, la consolidación del nuevo sistema dunar constituye uno de los elementos fundamentales para mejorar la resiliencia del litoral frente a futuros temporales, reducir la pérdida de arena y favorecer la recuperación de los valores ambientales de un espacio situado junto al entorno de l'Estany y muy próximo al Parque Natural de la Albufera.

Desde el consistorio se solicita la colaboración ciudadana para respetar el cierre temporal y evitar acceder a las zonas balizadas, con el fin de garantizar que las obras puedan finalizar con éxito y las playas recuperen cuanto antes la normalidad con mayores garantías de estabilidad y protección frente a la erosión marina.