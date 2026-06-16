La draga completa las aportaciones de arena en las playas de Sueca y comienza la regeneración de las dunas

La regeneración de las playas de Sueca ha alcanzado este martes su punto culminante con la finalización del vertido de arena entre El Perelló y Les Palmeres. La actuación, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entra ahora en su fase definitiva con la construcción del cordón dunar, tras completarse uno de los mayores aportes de arena ejecutados en el litoral valenciano en los últimos años.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana las obras para supervisar el estado de la intervención y, frente a las críticas que ha suscitado llegar al verano con la playa en obras -los trabajos estaba previsto que concluyeran esta semana, aunque se prolongarán hasta casi final de mes- ha reivindicado que se trata de una obra “histórica” – “nunca jamás habíamos visto una intervención como esta en las playas de Sueca, esto no es un aporte rutinario de arena”, ha incidido- para, acto seguido, subrayar el alcance de una actuación que ha permitido transformar de forma visible el frente costero del municipio, que pasará a contar con una anchura de 22 metros. “Perdonen las mejoras”, ha llegado a comentar en un paralelismo con la frase “perdonen las molestias”: “Es una mejora tan importante y tan histórica para los vecinos y vecinas y para las personas que vienen a disfrutar de las playas de Sueca que estoy convencida de que esta obra va a ser motivo suficiente para que el alcalde y toda la corporación municipal puefdan hacer una gran celebración”.

7,6 millones de inversión

Durante la visita, Bernabé ha destacado la magnitud del proyecto, que supone una inversión de 7,6 millones de euros destinada a la regeneración del litoral suecano, y sobre el calendario de apertura de las playas ha señalado que el tramo situado más al sur “quedará expedito” la próxima semana y después se actuará en la zona norte, mientra que la franja intermedia es la que estará más tiempo ocupada ya que es donde se deposita la tubería con la que se han realizado las extracciones de arena para su posterior traslado. Bernabé ha destacado que la draga ya ha finalizado su trabajo con el vertido de más de 775.000 metros cúbicos de arena y que se está procediendo a retirar la tubería, una labor que se prevé completar entre este martes y el miércoles. “Vamos a intentar compatibilizar al máximo el uso de la playa”, ha incidido la delegadao del Gobienro.

Bernabé ha defendido, además, la planificación técnica de la intervención y ha puesto como ejemplo otras actuaciones similares ejecutadas en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde —según ha apuntado— se ha demostrado la eficacia de este tipo de proyectos de regeneración.

«Como ya ocurrió en las playas del sur de València, se puede ver claramente que se trata de una obra bien ejecutada y cuidadosamente calculada por los técnicos», ha añadido.

Los alcaldes de Sueca y del Perelló han trasladado a la Delegada del Gobierno y al jefe de la Demarcación de Costas su agradecimiento por estas obras de regeneración sin precedentes. Al mismo tiempo, los alcaldes han expresado su preocupación, compartida por muchos vecinos y veraneantes, por la demora de la actuación, a pesar de que se está trabajando las 24 horas del día y los siete días de la semana. “Estamos a 16 de junio y tenemos tres kilómetros de playa sin poder utilizar”.

La respuesta de los técnicos ha tranquilizado en cierta medida a los alcaldes, ya que se han comprometido a comenzar a reabrir paulatinamente las playas en un plazo de 10 días, empezando por el sur y terminando por el norte. A medida que vayan finalizando los trabajos de distribución de la arena, se irán instalando las infraestructuras como pasarelas de acceso, lavapiés, torres de vigilancia, etc.

De playas degradadas a un nuevo perfil litoral

La actuación ha supuesto una transformación sustancial del litoral de Sueca y El Perelló, donde en algunos puntos la franja de arena se había reducido a apenas una decena de metros debido a la regresión y a la acción de los temporales.

La intervención ha supuesto el vertido de más de 775.000 metros cúbicos de arena, procedentes de un banco submarino situado frente a la costa. El material ha sido transportado mediante una draga de gran capacidad y distribuido a través de un sistema de tuberías temporales que ya han comenzado a ser retiradas tras la finalización del aporte.

Esta actuación se enmarca en el programa de regeneración del litoral financiado con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y constituye una de las intervenciones de mayor envergadura desarrolladas recientemente en la costa valenciana. En el mismo contexto se sitúan otras operaciones de gran escala como la regeneración de las playas de Cullera, donde el volumen de arena aportado superó el millón de metros cúbicos.

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