Más de la mitad de las transacciones inmobiliarias de la Ribera se concentran en solo cinco municipios
La comarca calca en el primer trimestre los registros de 2025 con 1.433 operaciones
Alzira y Cullera lideran la actividad, aunque el segmento de la vivienda usada representa casi el 95 %
El mercado inmobiliario ha arrancado el año en la Ribera con la misma fuerza que en 2025, un ejercicio en el que la comarca alcanzó el mejor registro desde el ‘boom’ de la burbuja inmobiliaria (2006), según la estadística publicada por el Ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible, que contabiliza entre enero y marzo 1.433 transacciones. Se trata de una compraventa más que en el mismo período del año anterior. El volumen de operaciones se disparó en los trimestres siguientes, ya que el inicio del año nunca suele marcar los mejores registros.
Alzira lidera por séptimo trimestre cosecutivo la actividad en el sector con 228 operaciones, lo que representa casi el 16 % del total, por delante de Cullera, donde se formalizaron el 14 % de las trasacciones (202). Las cinco ciudades más pobladas de la Ribera concentran más de la mitad de todas las operaciones inmobiliarias, con 754 compras formalizadas, que representan el 52,61 % del total. Alzira y Cullera lideran este ranquing -en muchos trimestres es la capital turística de la comarca la que lo encabeza- mientras que Sueca ocupa el tercer lugar con 126 compraventas, por delante de Algemesí (101) y Carcaixent (97). Únicamente un pueblo cierra el trimestre en blanco. Senyera no registró ninguna operación.
La proliferación de nuevas promociones en algunas ciudades como Alzira apunta un cambio de tendencia en una realidad que persiste desde hace años: la actividad del mercado se concentra casi exclusivamente en los inmuebles de segunda mano. De hecho, únicamente 74 de las 1.433 operaciones que contabiliza el ministerio entre enero y marzo son de obra nueva mientras que las 1.359 restantes, el 94,83 %, se corresponden al segmento de vivienda usada. Todas las operaciones en 37 de los 47 municipios de la Ribera se concentran en este primer trimestre en inmuebles de segunda mano. Ciudades como Cullera, Sueca o Montserrat, que contabiliza 59 transacciones, no registraron ninguna venta de obra nueva.
Por otra parte, casi la totalidad de operaciones corresponden a viviendas de renta libre ya que el ministerio apenas contaliza 21 traansacciones de vivienda protegida en la Ribera.
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