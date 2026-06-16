Renfe invierte 170.000 euros en mejorar la accesibilidad y la atención en la estación de Alzira

Renfe ha iniciado las obras de modernización y mejora de la accesibilidad en la estación de Alzira, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 170.376 euros y que busca ofrecer un entorno más moderno, funcional y confortable a los usuarios. Por estas instalaciones, pertenecientes a la línea C2 del núcleo de Cercanías de València, transitan diariamente 4.800 viajeros y 82 trenes, quienes se verán beneficiados por estas actuaciones centradas en optimizar las facilidades de acceso y la calidad del servicio.

En el ámbito de la atención al público, la estación experimentará una renovación completa de su zona de atención al viajero mediante la instalación de un nuevo módulo acristalado que estará equipado con nueva tabiquería, carpinterías, iluminación, climatización y mobiliario específico. Además, en materia de accesibilidad y confort, se ejecutará una reforma integral de los aseos que incluirá la instalación de nuevos revestimientos, sanitarios y un vinilo translúcido para aportar mayor privacidad. Como parte de esta reordenación, se reubicará la barrera de vidrio del vestíbulo para que el acceso a los baños se realice tras los tornos. Para facilitar el uso a todos los pasajeros, se ampliará la puerta y se optimizará la accesibilidad de forma específica en el aseo destinado a personas con movilidad reducida.

Las mejoras también se extenderán a la imagen general del edificio y su vestíbulo para asegurar una experiencia más amable. En la zona de entrada, se procederá a la recuperación del zócalo, la eliminación de grafitis, la restauración del ladrillo visto, la renovación de elementos de piedra, la instalación de iluminación decorativa y la sustitución de los rótulos corporativos. En el interior, se unificará el espacio del vestíbulo retirando el falso techo y los elementos en desuso para dejar a la vista las bovedillas, se repararán y pintarán los paramentos, y se instalará un nuevo sistema de iluminación, unas labores enmarcadas dentro del plan de mejoras A Punto de la compañía.