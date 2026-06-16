La Ribera Baixa aspira a captar dos millones para crear un sistema pionero de alerta ante inundaciones y otros riesgos naturales

La dana del 29 de octubre de 2024 dejó al descubierto la falta de herramientas que permitieran anticiparse a una emergencia de gran magnitud. Con esa experiencia todavía muy presente, la Mancomunitat de la Ribera Baixa ha decidido dar un paso adelante y optar a financiación europea con un proyecto que pretende cambiar la forma de gestionar los riesgos naturales en la comarca.

La entidad supramunicipal ha presentado a la cuarta convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea (EUI-IA), financiada con fondos FEDER, la candidatura del proyecto RESICOM (Sistema Supramunicipal de Gestión Anticipatoria del Riesgo Natural), una propuesta que podría recibir hasta dos millones de euros para implantar un modelo de prevención y respuesta compartido entre los once municipios que integran la Mancomunitat.

El objetivo pasa por crear una estructura permanente de vigilancia y coordinación que permita disponer de información en tiempo real antes de que una emergencia alcance su momento más crítico. Para ello, el proyecto prevé desplegar una red comarcal de sensores terrestres apoyada por datos satelitales que monitorizará cuatro grandes ámbitos de riesgo: inundaciones, incendios en la interfaz urbano-forestal, calidad del aire y episodios de calor extremo.

Toda esa información se integrará en una plataforma digital desde la que los servicios técnicos municipales podrán consultar la evolución de cada incidencia y coordinar las actuaciones de forma conjunta, una herramienta que, según destacan desde la Mancomunitat, supondría la primera experiencia de estas características en la comarca.

Participación ciudadana

La participación ciudadana constituye otro de los elementos centrales de la propuesta. RESICOM contempla la elaboración de un protocolo de alertas diseñado conjuntamente con vecinos, representantes del sector agrario y servicios de emergencia. El sistema se pondrá a prueba mediante un simulacro comarcal en el que está previsto que participen más de medio millar de personas.

El proyecto también reserva una parte importante de la inversión a la ejecución de Soluciones Basadas en la Naturaleza, actuaciones dirigidas a disminuir el impacto de futuros episodios meteorológicos extremos en aquellos municipios que sufrieron con mayor intensidad los efectos de la dana.

La candidatura cuenta con el respaldo técnico y científico del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València, de la Agència de Desenvolupament Local de la Universitat de València y de Cruz Roja Valencia, entidades que participarán tanto en el desarrollo tecnológico como en los procesos de innovación social y participación.

El presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert, explica que la propuesta pretende convertir las lecciones aprendidas tras la dana en medidas concretas de prevención. «Queremos que la comarca disponga de herramientas que permitan anticiparse a las emergencias y coordinar la respuesta de todos los municipios desde un mismo sistema. La prevención también se construye compartiendo información y planificando conjuntamente», señaló.

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La Mancomunitat, que agrupa a once municipios y presta servicios a más de 74.000 habitantes, considera que la aprobación de RESICOM supondría situar a la Ribera Baixa entre los territorios europeos de referencia en innovación aplicada a la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos naturales. El proyecto plantea, además, un modelo exportable a otras comarcas mediterráneas con problemas similares derivados de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.