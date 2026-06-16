La Ribera se conjura para reducir los 30 kilos de residuo textil que cada persona genera al año

Cada persona genera una media anual de 30 kilos de residuos textiles y de calzado, de los que el 90 % acaba en el contenedor gris de la basura mezclado con otro tipo de residuos y únicamente se separan debidamente a través de los contenedores de ropa usada o de los ecoparques un 10 % de estos residuos. Son los datos que baraja el Consorci de Residus Ribera-Valldigna que, en colaboración con el Consorci de la Ribera, que agrupa a las dos grandes mancomunidades de la comarca, ha celebrado las jornadas “Reducción de la Montaña de Residuos Textiles en la Ribera y la Valldigna” con el objetivo de posicionar a la comarca como referente en economía circular dentro de la Comunitat Valenciana. El acto, que tuvo lugar en el Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar, se enmarca en el proyecto VERDEinMed, una iniciativa financiada por el programa Interreg Euro-MED, que nace con el objetivo de reducir los residuos textiles en el área del Mediterráneo.

El consorcio estima que entre el 6 y el 10 % de la basura mezclada que llega a la planta de Guadassuar corresponde a residuos textiles y de calzado y trata de combatir la falsa creencia de que solo hay que despositar en el contenedor de ropa usada aquellas prendas o tejidos en buen estado, que otra persona pueda utilizar directamente. En realidad, subrayan fuentes del ente comarcal, se tienen que depositar todos los residuos textiles, de forma que aquellos que se puedan reutilizar se separararán mientras que el resto se recuperarán de otra forma, ya que si el textil llega mezclado con otro tipo de residuo es ya difícilmente recuperable al quedar contaminado por el biorresiduo.

La jornada se dividió en tres partes -las mismas que temas a tratar durante el encuentro- para abordar la problemática textil desde un punto de vista global, revisando el papel de la instituciones públicas y consumidores en la reducción de residuos y en el fomento de la reutilización o el reciclaje pero también el de la industria textil, una de las más contaminantes.

El responsable de presentar las jornadas y de introducir a los asistentes en el proyecto VERDEinMed ha sido el presidente del CRiV, Vicente Estruch, quien habló de la necesidad de que administraciones, industria y consumidores trabajen mano a mano para prevenir la generación de unos residuos que, tan solo en 2025, ascendieron a las 12,6 millones de toneladas en Europa. Tras su exposición, el gerente del Consorcio, Ángel Rodríguez, explicó los retos y desafíos que presenta el tratamiento y gestión de los residuos textiles para administraciones públicas y para entidades como el CRiV.

El director del Área de Energía y Sostenibilidad del Consorci de la Ribera, Plàcid Madramany, fue el encargado de cerrar el acto con la ponencia “Políticas y herramientas para fomentar la circularidad de los productos textiles”. Lo hizo ante responsables y técnicos municipales, pero también ante representantes de entidades del sector como Aitex, Texlimca o Ivace.

Finalizadas las jornadas, los asistentes visitaron el Complejo Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar y su nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos. Una instalación que ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation y que permitirá el tratamiento de los más de las 17.000 toneladas anuales de muebles y enseres y otros residuos que se recogen en la red de ecoparques y a través de los ayuntamientos.

Referente en economía circular

Esta no es la primera vez que el CRiV promueve la prevención y generación de residuos textiles en la comarca. La entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 51 municipios de la Ribera Alta, Baixa y la Valldigna ya lanzó el año pasado la campaña “Puedes hacer cambio de armario, no de planeta”. Una campaña de información y sensibilización ciudadana que, a través de acciones a pie de calle y publicaciones en redes sociales, buscaba concienciar a la población acerca de la importancia de consumir responsablemente y gestionar correctamente los residuos textiles.