El temporal marítimo retrasa una semana la apertura de la playa regenerada de El Perelló

La regeneración del litoral de El Perelló se retrasa. Esta era su última semana, pero las administraciones implicadas han indicado que la regeneración de las playas y la posterior implantación del cordón dunar quedarán finalizadas previsiblemente entre los días 28 y 30 de junio, una semana más tarde de lo anunciado, a causa de una breve interrupción debido a un episodio de temporal marítimo que obligó a paralizar los trabajos durante unos días. De cumplirse este calendario, la actuación se ajustará a los plazos establecidos en los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las obras impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanzan hacia su conclusión tras varias semanas de aportes de arena y la retirada progresiva de las canalizaciones utilizadas para el transporte del material desde la draga situada frente a la costa. El operativo técnico desplegado en este tramo de la Ribera Baixa ha permitido recuperar de forma visible la anchura de unas playas que en algunos puntos habían quedado reducidas a apenas una decena de metros. En las zonas ya completadas, el arenal alcanza en torno a los 40 metros, una transformación que ha cambiado por completo la fisonomía del frente litoral entre El Perelló y Sueca.

Según José Codoñer, alcalde del Ayuntamiento de El Perelló, "los trabajos en el ámbito de la entidad local menor están prácticamente finalizados y las actuaciones se concentran ahora en los últimos tramos hacia Les Palmeres, donde se ultimará el perfil definitivo de la playa antes de iniciar la fase de creación del cordón dunar, destinado a fijar la arena y mejorar la estabilidad del nuevo arenal".

775.000 metros cúbicos de arena

El proyecto en ejecución entre El Perelló y Les Palmeres contempla el vertido de más de 775.000 metros cúbicos de arena, procedentes de un yacimiento submarino situado frente al litoral. El material se ha distribuido mediante un sistema de dragado y una extensa red de tuberías temporales, que ahora comienzan a desmontarse conforme avanzan los trabajos.

Tuberías de la draga para la regeneración de la playa de El Perelló. / JM LOPEZ

Este volumen se integra en un conjunto de actuaciones de gran envergadura desarrolladas en el litoral valenciano, entre las que destaca la regeneración de las playas de Cullera, donde la aportación de arena llegó a superar el millón de metros cúbicos, situándose entre las intervenciones más importantes realizadas en la Comunitat Valenciana y en todo el litoral español.

El objetivo de estas obras es recuperar la anchura perdida por la erosión, reforzar la protección frente a temporales y mejorar la resiliencia del sistema litoral en un contexto de regresión costera creciente.

Debate sobre el futuro del litoral

La mejora del litoral es ya evidente en ambos términos municipales. Tanto en El Perelló como en Sueca, las playas han ganado anchura de forma significativa, modificando el paisaje costero de manera inmediata y recuperando espacios de uso público que habían desaparecido en los últimos años.

No obstante, el debate sobre la estabilidad del litoral sigue abierto. La concejal delegada de Playas del Ayuntamiento de Sueca, Pilar Moncho, ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una solución estructural que garantice la permanencia de las inversiones realizadas.

Los trabajos para la regeneración del litoral continúan en El Perelló. / JM LOPEZ

“Lo que exigimos desde el Ayuntamiento de Sueca es una solución definitiva, sea cual sea la que decidan los técnicos, pero queremos tener la misma solución que en otras playas del litoral español donde se ha conseguido frenar la regresión de la arena”, ha señalado la responsable municipal, en referencia a la búsqueda de medidas que permitan estabilizar de forma duradera el frente costero.

Mientras tanto, la finalización de los trabajos en El Perelló y Sueca marcará el cierre de una de las actuaciones de regeneración más relevantes de los últimos años en la costa valenciana, con una transformación visible del paisaje y la expectativa de que el nuevo perfil de playa resista con mayor solidez la llegada de los próximos temporales.

Fuentes municipales afirman que las playas se abrirán al público cuando se reciba la autorización del ministerio y de la empresa que está realizando estos trabajos. Los trabajos siguen a buen ritmo ocupando prácticamente 24 horas al día.