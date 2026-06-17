Alzira dedica a La Fúmiga el recinto ferial

El Ayuntamiento de Alzira dedicará el recinto ferial al grupo de música La Fúmiga y rendirá un homenaje póstumo a Elisa Torremocha, directora de la casa de la cultura durante 30 años, al asignar su nombre a la sala principal de exposiciones, según el acuerdo adoptado el martes por el pleno que también modifica el nombre del parque de Arabia Saudí, conocido popularmente como parque de las Murallas, que pasará a denominarse Parc de la Representació de la Troballa, ya que en él comienza la Processoneta del Matí en el día grande de la patrona, la Mare de Déu del Lluch.

La propuesta aprobada también bautiza sendas plazas con los nombres de los pintores Antonio Espinar y Joan Verdú -en este caso como también como homenaje póstumo-, dedica la sala de estudios de la biblioteca municipal a la periodista y activista cultural Didín Puig; al pintor Salvador Ausina la sala permanente de exposiciones del MUMA y oficializa el nombre de Canal de les Basses y Canal Interceptor a los dos tramos de la conducción que canaliza las escorrentías del sector este de la ciudad hacia el barranco de la Casella, así como la denominación de Malecó al dique de 2.000 metros que protege la ciudad por el extremo sur y discurre entre el Xíquer el denominado Pont del Peixet, donde confluye con el Camí dels Pescadores.

La concejal de Fiestas, Gemma Alós, agradeció en el pleno que la Comissió de Toponímia hubiera valorado su propuesta de dedicar a la banda local La Fúmiga el recinto ferial, la explanada ubicada en Tulell donde el ayuntamiento celebra los conciertos de Sant Bernat y el Nou d’Octubre, en el año de su despedida de los escenarios, en el que realizará una parada en la ciudad con un concierto que se prevé multitudinario. El ofrece oficial del recinto ferial será a partir de ahora Espai d’Oci La Fúmiga.

La propuesta del ayuntamiento, que contó con el voto a favor del equipo de gobierno y el PP, el voto en contra de Vox y la abstención de la edil del grupo de no adscritos Mar Chordá, también asigna el nombre de Elisa Torremocha a la Sala de Exposiciones 1 de la casa de la cultura. Torremocha falleció el pasado octubre y dejó una huella imborrable en su labor durante treinta años al frente de la casa de la cultura, como se encargó de destacar el concejal de Cultura, Israel Pérez.

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La propuesta aprobada también pasa a denominar Plaça del Pintor Antonio Espinar al espacio público ajardinado que queda entre las calles Gandia, Gabriela Mistral y Mestra Carmen Enguix; bautiza como Plaça del Pintor Joan Verdú el espacio ubicado entre la calle Joan Estany y la avenida de la Hispanitat, y sustituye el nombre del parque ubicado al final de la avenida Luis Suñer para vincularlo a la representación que se realiza en él de la “Troballa” de la imagen de la Virgen del Lluch el último domingo de septiempre. El Parc de l’Aràbia Saudí pasará a denominarse Parc de la Representació de la Troballa.