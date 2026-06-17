Alzira proyecta unificar las tres escuelas infantiles municipales para optimizar recursos

El Ayuntamiento de Alzira prevé unificar la oferta educativa de las ‘escoletes’ La Muntanyeta y Llorenç Giménez, y para ello proyecta ampliar la escuela infantil del Torretxó y trasladar allí al alumnado de La Muntanyeta, según ha explicado la concejala de Educación, Virtuts Piera. Recientemente se ha aprobado la dotación de una partida para la redacción de un proyecto de ampliación de la ‘escoleta’ Llorenç Giménez, ubicada junto al colegio Pintor Teodor Andreu, en el barrio del Torretxó.

La iniciativa surgió tras el intento de unir las clases de 1 y 2 años por la falta de alumnado en la ‘escoleta’ de La Muntanyeta. La inspección realizada para valorar esta posibilidad puso de manifiesto la dificultad de adecuar los espacios de este centro a la nueva normativa. “Tendríamos que hacer muchísima reforma para cumplir con las normativas de accesibilidad y de seguridad”, dice Piera. Además, esta escuela municipal registra vacantes cada curso, por lo que el departamento de Educación ha decidido acometer una reestructuración del servicio de las Escuelas Infantiles Municipales de Alzira (EIMA) para concentrar en un centro “con mejor ubicación y mejores condiciones” a los niños y niñas de estas dos ‘escoletes’.

Aprovechar educadores, cocinas y materiales

“El edificio de la escuela infantil de La Muntanyeta está en un lugar precioso, pero el acceso a la zona es complicado. Además, el centro tiene dos plantas y no reúne las condiciones de evacuación que marca la normativa”, detalla Piera. La reunificación de las dos ‘escoletes’ permitirá “aprovechar mejor a los y las profesionales que trabajan en las EIMA, y también las cocinas, los materiales y los recursos”, comenta la regidora. La intención del ayuntamiento, según avanza Piera, es “unificar las tres escuelas infantiles”. En estos momentos, el Ayuntamiento de Alzira cuenta con tres centro de educación de 0 a 3 años: Infants, en la calle Trafalgar; La Muntanyeta, en la Pujada del Santuari; y Contacontes Llorenç Giménez, en la calle Massalavés. Además de las tres EIMA existe otra ‘escoleta’ pública, la Escola Infantil Tulell, que depende de la Generalitat Valenciana.

De momento, el proyecto en el que trabaja el departamento de Educación es la fusión de La Muntanyeta y Llorenç Giménez. Esta última “siempre está llena y allí la gente querría más plazas”, subraya Piera. “Está en el mismo núcleo urbano, más accesible”, incide la concejala. Virtuts Piera estima que el curso que viene, 2026-2027, “podrían comenzar ya las obras de ampliación de la ‘escoleta’ Llorenç Giménez”. Se trataría de una inversión municipal que aún no está valorada. La concejala asegura que están buscando fondos y subvenciones para poder impulsar este proyecto cuanto antes.