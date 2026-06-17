La alzireña Mía López logra su cuarto título estatal de rugby en un año

La alzireña Mía López está firmando una temporada para el recuerdo. Este fin de semana ha logrado con la Selecció Valenciana el Campeonato de España M18 (sub18) Seven con el que acumula ya cuatro títulos estatales en solo un año, los dos campeonatos de España de rugby a 15 -que comparte con la también alzireña Ayelén Distante- y sus homónimos en la modalidad Seven. En solo cuatro meses ha conseguido los títulos de 2026 así como el campeonato de España por clubs con el M17 del CAU València y el torneo internacional de Lisboa, de nuevo con la Selecció Valenciana. En liga, ha debutado con el equipo femenino del Inter Rugby Club con el que ha conseguido el tercer puesto.

En el último título de la selección autonómica conseguido el domingo, Mía fue la protagonista al lograr dos puntos que deshacían el empate a 12 de la final con una transformación a palos. “No fui consciente de que el título dependía de mí, aunque por lo menos teníamos el empate. De saberlo, me habría puesto muy nerviosa”, comentó la alzireña. En rugby 7 los partidos son trepidantes, con dos tiempos de solo siete minutos donde siete jugadoras han de cubrir el mismo campo del rugby 15. “Llegábamos muy cansadas porque la semifinal se resolvió en la prórroga y otra sería muy pesada, prácticamente letal para nosotras”. Las valencianas perdían en el último minuto 7-12 y “con una gran jugada logramos el ensayo del empate en el último segundo”. La ribereña no es la lanzadora habitual de las transformaciones, “pero las dos compañeras que se encargan, no estaban en el campo”.

En la fase de grupos, las “taronja” ganaron 19-10 a Castilla y León, “pese a que empezamos nerviosas” y después se desquitaron con un 31-5 sobre Murcia. Contra Andalucía, en un partido muy igualado, “contra jugadoras muy rápidas, intercambiamos puntos” hasta que las andaluzas lograron el primer puesto al imponerse 21-24. En semifinales les esperaban otras favoritas, la Selección de Madrid a la que ganaron 17-12 con punto de oro en la prórroga que interrumpe el tiempo añadido y da por concluido el partido.