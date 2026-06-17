La berenjena china se europeíza en El Perelló

La huerta de El Perelló suma un nuevo éxito agrícola con la consolidación de la berenjena violeta, una variedad que nació para responder a la creciente demanda de consumidores asiáticos en Europa y que, tras varios años de implantación y mejora, ya se comercializa inicialmente en los supermercados Consum y en el punto de venta de la Cooperativa Unipro de esta localidad.

El proyecto forma parte de la estrategia de especialización de Unipro en hortalizas orientales, una línea de trabajo que ha convertido a El Perelló en uno de los territorios pioneros en España en la producción de cultivos destinados a mercados internacionales cada vez más especializados. La elección de la variedad y su adaptación a las condiciones agrícolas locales han sido claves para obtener un producto diferencial que ya encuentra mercado en países como Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania.

Suelo arenoso y producción biológica

La experiencia acumulada por los agricultores de la zona en el cultivo de berenjenas negras y rayadas, unida a las características de los suelos arenosos y al desarrollo de instalaciones bajo invernadero, ha permitido consolidar una producción regular y de alta calidad. La campaña comienza a finales de mayo y se desarrolla bajo sistemas de control biológico e integrado, respetuosos con el entorno y compatibles con la protección del Parque Natural de l'Albufera.

La berenjena de origen chino se produce en terrenos arenosos en El Perelló. / Levante-EMV

La ‘Violeta de El Perelló’ destaca a simple vista por su intenso color morado brillante y su elegante forma alargada. Sin embargo, sus principales virtudes aparecen en la cocina. Su piel fina y totalmente comestible, su textura especialmente tierna y su sabor suave y equilibrado permiten cocinarla rápidamente y sin necesidad de pelarla, unas características que han favorecido su incorporación progresiva a la dieta mediterránea.

Además de sus cualidades gastronómicas, la cooperativa pone en valor sus propiedades nutricionales. Según la información que acompaña al producto, la berenjena violeta es una verdura ligera y saludable, rica en fibra, antioxidantes naturales y minerales, contribuyendo a una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor.

La comercialización se realiza bajo la marca de producto cooperativo, un sello que garantiza la trazabilidad, el origen y el compromiso con un modelo agrícola sostenible. Cada envase incorpora además un código QR que permite al consumidor acceder a información detallada sobre el producto y su proceso de cultivo.

Desde Unipro destacan que detrás de cada pieza existe el trabajo diario de agricultores que cultivan con conocimiento, respeto por la tierra y compromiso con el entorno natural de la Albufera. “Tradición e innovación se unen para ofrecer un producto de máxima calidad”, señalan desde la cooperativa.

Berenjenas violetas en la mata. / Joan Gimeno

La presentación comercial también refuerza el vínculo con el territorio. El envase identifica expresamente la procedencia valenciana del producto y pone el acento en valores como el sabor auténtico del campo, la producción cooperativa y el carácter natural de una hortaliza que aspira a seguir ganando espacio tanto en los hogares valencianos como en los mercados europeos.

Agricultura ribereña innovadora

Con esta apuesta, la ‘Violeta de El Perelló’ se consolida como mucho más que una nueva variedad hortícola. Se trata de un ejemplo de cómo la agricultura valenciana es capaz de innovar, adaptarse a las tendencias de consumo y generar valor añadido a partir de la calidad, la sostenibilidad y la identidad de su territorio.

Unos 1.500 kg vendidos

Durante la edición de 2026 de la Feria del Tomate, la nueva berenjena violeta debutó con una excelente acogida. La berenjena ‘Violeta de El Perelló’ ha llegado ya al supermercado Consum y refuerza su apuesta por los mercados europeos alcanzando los 1.500 kg vendidos, despertando un gran interés entre el público asistente y equiparándose con los productos ya consolidados de la cooperativa Unipro. También han experimentado un notable crecimiento las ventas del tomate cherry bombón y del tomate rosa, dos variedades cada vez más demandadas por los consumidores. Por su parte, el tomate valenciano ha mantenido unos niveles de venta estables y similares a los registrados en años anteriores.