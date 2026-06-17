La Guardia Civil pide la colaboración para identificar un cadáver aparecido en un campo de Albalat

La Guardia Civil trata de identificar a una persona encontrada sin vida el viernes 29 de mayo en Albalat de la Ribera. Es un hombre de pelo y barba canosos y lisos, tez blanca y con un tatuaje en la pierna.

El hallazgo se produjo el 29 de mayo por la mañana en un campo de naranjos del polígono 14 de la Partida de Jovades, en el término municipal de Albalat de la Ribera. Se trata de un hombre caucásico de edad avanzada, tez clara, con pelo y barba lisos, canosos y cortos.

El equipo de Policía Judicial de Almussafes comprobó que esta persona vestía zapatillas de deporte de color gris, marca “Kalenji”, ropa interior tipo bóxer de color oscuro, de la marca “Uomo”, y pantalón de color oscuro tipo chándal. Asimismo, llevaba un segundo pantalón, también oscuro, con una banda amarilla por debajo de ambas rodillas, asemejándose a un pantalón típico de trabajo.

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En la parte de arriba portaba una camiseta de manga corta de color negro con la inscripción “Força Verdolaga” en la espalda en color verde, una cazadora con capucha y cremallera en la parte delantera de color marrón con rayas horizontales de la marca “Inside” en talla M. Además, tiene un tatuaje en la cara lateral de la pierna izquierda con la inscripción “02 ZUZO”. Ante la dificultad para identificar a esta persona, se solicita colaboración ciudadana: si se reconoce a esta persona o se cree saber quién es, contactar con el 062 o envía un correo electrónico a v-cmd-valenciaopc@guardiacivil.org