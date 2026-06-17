Montalvá explota contra las conductas incívicas: "La limpieza de Alzira es una responsabilidad compartida"

“No podemos exigir una ciudad ejemplar si algunos continúan actuando de manera irresponsable”. El concejal de Agricultura y Serveis per a la Ciutat en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, ha explotado contra las conductas incívicas de algunos ciudadanos y contra las críticas “destructivas y alejadas de la realidad” sobre la limpieza urbana a través de un comunicado en el que advierte de que “la limpieza de una ciudad es una responsabilidad compartida”.

Restos de poda y un contenedor desbordado. / Levante-EMV

“Cada día se producen actitudes incívicas que perjudican gravemente la imagen y la convivencia en nuestra ciudad: abandono de trastos viejos fuera de los horarios establecidos, residuos depositados al lado de los contenedores o residuos que se lanzan en lugares que no corresponden. Estas conductas nada tienen que ver con los impuestos que pagamos ni con la dedicadión de los equipos de Fovasa, que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, para mantener Alzira en las mejores condiciones posibles”, expone el edil.

El punto en el que se acumulaban restos de poda, tras su retirada. / Levante-EMV

Montalvá defiende que los servicios municipales realizan un esfuerzo “constante y extraordinario” y alerta que “ningún sistema de limpieza puede ser eficaz sin la colaboración y el compromiso de la ciudadanía. La limpieza de una ciudad es una responsabilidad compartida. La clave está en la educación, el respeto por los espacios comunes y la concienciación colectiva”, expone el concejal, que defiende que su preocupación por este problema, es “máxima”.

El edil de Servicios para la ciudad asegura que escucha las quejas, analiza las incidencia y trabaja para mejorar los servicios, reforzar los recursos e impulsar campañas de sensibilización. “Alzira merece un debate constructivo y honesto sobre la limpieza. Criticar es legítimo, pero también lo es reconocer el esfuerzo de las personas que cada día trabajan para que nuestra ciudad esté limpia y cuidada. No podemos exigir una ciudad ejemplar si algunos continúan actuando de manera irresponsable”, incide Montalvá, al tiempo que subraya que mantener limpia la ciudad “es una obligación cívica y moral. Cuando cada uno asume su parte de responsabilidad, la ciudad avanza”, defiende.