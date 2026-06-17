Noche de San Juan inédita: sin hogueras y con playas cerradas en Sueca y Cullera

La Ribera Baixa vivirá este año una noche de San Juan muy diferente a la de ediciones anteriores. Cullera, Sueca y El Perelló mantienen la prohibición de encender hogueras en la arena por motivos de seguridad, prevención de incendios y protección medioambiental pero, además, en diferentes tramos del litoral tampoco se podrá acceder a la playa por las obras de regeneración que se están llevando a cabo. La decisión afecta a miles de vecinos y visitantes que cada 23 de junio acostumbran a reunirse en las playas para celebrar una de las noches más populares del calendario festivo.

Cullera refueza la vigilancia

El Ayuntamiento de Cullera ha recordado que durante toda la jornada del 23 de junio estará terminantemente prohibido encender hogueras o cualquier otro tipo de fuego en sus playas, una medida que ya se aplica desde hace algunos años. El consistorio hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y recuerda que la medida pretende garantizar la seguridad de las personas, prevenir posibles incendios y preservar un entorno natural especialmente sensible.

Asimismo, insiste en que tampoco estará permitido acceder a la playa con envases de vidrio, con el fin de evitar accidentes y reducir la generación de residuos. El ayuntamiento solicita a los asistentes que utilicen los contenedores distribuidos en los distintos accesos al litoral para mantener las playas en las mejores condiciones.

Con motivo de la celebración, el municipio ha preparado un dispositivo especial de seguridad integrado por Policía Local, Guardia Civil y servicios de emergencia, que velará por el cumplimiento de la normativa y controlará especialmente que no se enciendan hogueras. Paralelamente, se reforzará el servicio extraordinario de limpieza para retirar los residuos y devolver la normalidad a las playas pocas horas después de finalizar la celebración. Ese día, previsiblemente, todavía permanecerá cerrado al público el tramo central del litoral sur mientras se completan las obras de regeneración del cordón dunar.

Acceso restringido en Sueca

La situación será todavía más excepcional en Sueca. Además de la prohibición de realizar hogueras en todas sus playas, el municipio verá restringido el acceso a buena parte de su litoral debido a las obras de regeneración de arena que se están ejecutando.

Más de la mitad de las playas suecanas permanecerán cerradas al público, concretamente el tramo comprendido entre El Perelló y Les Palmeres, donde continúan los trabajos de aportación y regeneración de arena, por lo que no se permitirá el acceso durante la noche de San Juan.

En cambio, el sector comprendido entre Les Palmeres y el Mareny de Barraquetes sí permanecerá abierto, aunque únicamente para el disfrute de la playa sin posibilidad de encender hogueras. Los técnicos municipales trabajan en la redacción de un bando que será publicado en los próximos días y en el que se detallarán las restricciones vigentes y el régimen sancionador aplicable a quienes incumplan la normativa.

El Perelló, con las playas cerradas por Costas

En el caso de El Perelló, las playas permanecerán cerradas al público durante la noche de San Juan por decisión de la Demarcación de Costas debido a los trabajos de regeneración que se están ejecutando en el litoral. El propio ayuntamiento ha señalado que la responsabilidad de esta situación recae en el organismo estatal, al ser quien está desarrollando las actuaciones y quien ha decretado el cierre de los arenales mientras duren las obras.

Asimismo, el consistorio ha precisado que, en caso de ser necesaria la adopción de medidas adicionales o el refuerzo del dispositivo para posibles sanciones, será imprescindible coordinarse con la Policía Local de Sueca, cuerpo al que se deberá recurrir para cualquier intervención en materia de seguridad o control del cumplimiento de la normativa durante la jornada festiva.

Llamamiento a una celebración responsable

Las administraciones coinciden en pedir la colaboración ciudadana para compatibilizar la celebración de San Juan con la conservación del litoral. La prohibición de las hogueras, el veto a los envases de vidrio y el refuerzo de los dispositivos de vigilancia y limpieza pretenden garantizar una noche festiva sin incidentes y con el menor impacto posible sobre las playas de la Ribera Baixa.

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La comarca afrontará así una de las noches más esperadas del año con importantes limitaciones, marcadas por la protección ambiental, la seguridad ciudadana y, en el caso de Sueca, por las obras de regeneración que transformarán de manera temporal el uso de buena parte de su costa.