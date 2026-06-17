Turís convierte La Carència en atractivo turístico y motor de recuperación tras la dana

El Ayuntamiento de Turís ha decidido convertir su patrimonio histórico más valioso en un auténtico motor de recuperación y atracción de visitantes. Este mes de junio, el consistorio lanza un ambicioso programa de dinamización cultural y turística centrado en el yacimiento de La Carència. La iniciativa, que nace enmarcada dentro del plan de resiliencia municipal para hacer frente a los efectos de la reciente DANA, busca reconstruir el tejido social a través de la educación y consolidar definitivamente al municipio como un destino de referencia en la oferta de turismo arqueológico de toda la Comunidad Valenciana.

La complejidad de las tres murallas de La Carència es una de las sigularidades de la importante ciudad ibero-romana. / Vicent M. Pastor

Para entender el enorme potencial turístico de La Carència hay que remontarse a su historia. Declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2010, esta antigua ciudad ibero-romana fortificada es uno de los asentamientos más relevantes de la antigua Edetania. Su principal atractivo radica en la espectacular complejidad de sus tres murallas y en el hecho de haber mantenido una ocupación ininterrumpida desde la Edad del Bronce hasta el siglo XII. Con el nuevo proyecto, el ayuntamiento pretende exprimir este recurso turístico acercando el legado patrimonial a la ciudadanía a través de itinerarios que buscan el equilibrio entre el máximo rigor científico combinado con una propuesta lúdica y accesible para todos los públicos.

La campaña de promoción turística arrancará con un calendario de visitas guiadas que se extenderá durante los fines de semana de junio y julio de 2026. En ellas, se ofrecerá a los visitantes un recorrido interpretativo que conectará el propio núcleo urbano de Turís con el yacimiento. Para garantizar la calidad de la experiencia, el consistorio ha confiado la dirección de estas rutas a Sigillata Arqueología, un colectivo compuesto por los jóvenes especialistas Jordi del Castillo, Albert Parada y Laura Lorente, quienes cuentan con una dilatada experiencia en excavaciones y divulgación.

Un grupo de arqueólogos jóvenes realizará los recorridos guiados en junio y julio. / Levante-EMV

Sumergirse en la vida de los íberos

El despliegue turístico vivirá uno de sus momentos más destacados los días 26 y 27 de septiembre, cuando se celebre la I Jornada Divulgativa de La Carència. Durante ese fin de semana, el yacimiento cobrará vida mediante diversas teatralizaciones organizadas junto a agrupaciones locales, ofreciendo a los visitantes la oportunidad única de sumergirse en la vida cotidiana de los antiguos pobladores íberos. Este evento inmersivo se complementará con talleres interactivos y visitas especiales a la pieza de la "Cabeza de Toro", datada en el siglo IV a.C. Además, el programa no olvida su vertiente didáctica, reservando durante ese mismo mes de septiembre varias jornadas específicas orientadas a los centros escolares.

Con el objetivo de proteger el yacimiento y ofrecer una experiencia turística de alta calidad, las rutas se realizarán en formato de grupos reducidos. Todas las personas interesadas en descubrir este fascinante recurso patrimonial pueden consultar la información sobre los horarios y formalizar la obligatoria reserva de plazas a través de la página web municipal y en los perfiles oficiales del ayuntamiento en redes sociales.