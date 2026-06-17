El Vila-real ata al delantero de Carcaixent Ayman Arguigue
El hispano-marroquí firma por tres temporadas tras jugar como cedido en el filial 'groguet' a las órdenes de David Albelda
El Villarreal CF ha anunciado la continuidad del futbolista Ayman Arguigue (Carcaixent, 2005) por las tres próximas tres temporadas, firmando el jugador un nuevo contrato hasta junio de 2029.
El delantero hispano-marroquí llegó al club 'groguet' en enero en calidad de cedido como uno de los refuerzos para el equipo filial de cara a la segunda parte de la temporada.
Arguigue, de 21 años, jugó la primera parte de la temporada en el CD Teruel, para recalar en la segunda parte a las órdenes de David Albelda, disputando un total de 18 partidos y marcando seis goles.
El delantero pertenecía a la disciplina de la Sociedad Deportiva Huesca y recalará ya de manera definitiva en el Villarreal a partir de este verano.
Ayman Arguigue, que ha sido uno de los jugadores destacados en el equipo filial con el que llegó a disputar la promoción de ascenso a la Liga Hypermotion, es internacional con la selección de Marruecos Sub-20, al contar con la doble nacionalidad.
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