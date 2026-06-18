El abandono de campos y el calor provocan una eclosión insólita de garrapatas en la Ribera
El aumento de las temperaturas adelanta la temporada del ácaro y multiplica las atenciones en los ambulatorios
El sector agrario alerta de que la falta de gestión en tierras abandonadas favorece al parásito
Más campos abandonados, más calor y menos tratamientos fitosanitarios dan como resultado la proliferación de garrapatas. Estos son los tres componentes principales del problema —que no es matemático, sino de salud pública— al que se enfrentan cada día los agricultores de la Ribera, y también la ciudadanía en general, ya que las atenciones por picadura de garrapata se han disparado en los centros de atención primaria en los últimos meses, según aseguran fuentes del Departamento de Salud de la Ribera. Ya en el mes de abril, una niña de Carlet precisó ingreso hospitalario tras sufrir una picadura en el entorno escolar, como informó Levante-EMV. Tras este caso, el ayuntamiento procedió al traslado de una colonia felina cercana y aplicó tratamientos de fumigación en el patio y en las parcelas agrícolas contiguas. En la misma localidad, otros tres menores recibieron asistencia por picaduras, sin determinar el origen. También el Ayuntamiento de Alfarb inició en abril una campaña informativa tras detectar el caso de un niño afectado a través de sus mascotas.
AVA-Asaja suma más componentes a la ecuación: “Es habitual que agricultores, también paseantes o ciclistas, nos llenemos de garrapatas que propaga la fauna salvaje”, dice el presidente de la entidad agraria, Cristóbal Aguado. El repunte del parásito ha generado preocupación en el sector agrario: “La gente mayor comenta que no ha conocido una invasión tan fuerte como la de estos meses”, señala Juan Puchades, agricultor de Turís. “La gente está alarmada, es raro el día que no se dé algún caso”, asegura. En los ambulatorios, dice, “los médicos reconocen que es algo escandaloso este año”. Y así lo corroboran desde la Dirección de Atención Primaria del Departamento de Salud de La Ribera, que ha constatado que se ha registrado un incremento de las atenciones en los centros de salud de la comarca.
El presidente de AVA-Asaja vincula esta proliferación a la falta de gestión de las tierras abandonadas, "que sirven de refugio para la fauna silvestre y plagas". Desde la asociación agraria lamentan la prácticamente nula actividad de los Consells Locals Agraris: “Casi la mitad de los municipios consultados, no ha constituido dicho consejo en treinta años”, denuncia Aguado. Entre los municipios que sí cuentan con él, “un 24% nunca lo convoca y un 68% no se reúne con la periodicidad trimestral exigida”. Esta “pasividad frente al abandono de los campos” actúa como “vector de transmisión de las garrapatas hacia las zonas habitadas”, dice.
Para gestionar esta situación, la Conselleria de Sanitat ha formalizado este junio el refuerzo de la Red de Vigilancia Entomológica, una estrategia que se centra en la vigilancia activa y en tratamientos locales de limpieza. Existe una partida presupuestaria de 350.000 euros para este año, destinada a apoyar de forma directa a los ayuntamientos en labores de desbroce y control vectorial. Paralelamente, Sanitat recuerda a la ciudadanía las medidas básicas de autoprotección, como el uso de ropa larga, llevar calzado cerrado en las salidas a la naturaleza y la aplicación de repelentes autorizados. En esta línea, Salud Pública ha lanzado este mes una campaña dirigida a los ayuntamientos para poner en marcha programas de prevención y limpieza del entorno, con el objetivo de controlar la proliferación de estos parásitos y garantizar la tranquilidad de la población y también ha difundido las pautas a seguir y recomendaciones para la ciudadanía: “Siempre se debe acudir al centro de salud para que sea el personal sanitario quien retire el ácaro de forma segura”, aconsejan.
Los ayuntamientos combaten al parásito con información ciudadana y limpieza de parcelas
Las administraciones locales están adaptando estas pautas a las características de sus términos, combinando la información ciudadana con la gestión del territorio. El Ayuntamiento de Alzira ha reforzado los tratamientos específicos en zonas de paso que concentran mayor humedad y vegetación, como parques, jardines y cementerios. Por su parte, Alginet ha emitido avisos públicos recordando la importancia de la autoprotección al transitar por el monte o áreas de cultivo abandonadas, mientras que municipios como Carcaixent y Algemesí centran sus esfuerzos en el mantenimiento ordinario de las vías públicas y promueven campañas de civismo para reducir indirectamente los focos.
En la Ribera Baixa, Albalat de la Ribera ha difundido las guías oficiales de prevención desde su Concejalía de Medio Ambiente, proporcionando a los vecinos el listado de repelentes avalados por la Agencia Española de Medicamentos. Almussafes realiza campañas de concienciación a través de sus redes sociales. Y Sueca y Cullera priorizan la prevención a través de sus ordenanzas municipales de limpieza. En Sueca se requiere a los propietarios acondicionar los solares antes del 15 de junio para eliminar la vegetación alta, y en Cullera se dispone de un trámite específico para solicitar la limpieza de parcelas rústicas, evitando que la plaga salte del campo a las zonas residenciales.
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