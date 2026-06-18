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Algemesí impulsa el primer protocolo que unifica criterios de atención a personas con problemas graves de salud mental

La iniciativa homogeneizará las intervenciones de los Servicios Sociales y reforzará la prevención, el acompañamiento y la inclusión social de las personas usuarias

Centro social municipal de Algemesí.

Centro social municipal de Algemesí. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

El Ayuntamiento de Algemesí ha aprobado el primer Protocolo de Atención a Personas con Problemas Graves de Salud Mental del municipio, una herramienta que establece y unifica los criterios de actuación de los profesionales de los Servicios Sociales municipales para ofrecer una respuesta más coordinada, eficaz y adaptada a las necesidades de las personas usuarias y sus familias.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo determinar y homogeneizar las actuaciones destinadas a la recuperación y rehabilitación psicosocial de personas con dificultades asociadas a la salud mental que necesitan apoyo técnico específico para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.

Entre las principales líneas de actuación, se encuentran la detección y derivación precoz de posibles casos, la prevención de crisis, el fomento de la vinculación con los servicios sociales y sanitarios, la atención domiciliaria y el acompañamiento personalizado, así como la promoción de la inclusión comunitaria y el acceso a recursos sociales, formativos, ocupacionales y de ocio.

El protocolo también contempla actuaciones dirigidas a las familias y personas cuidadoras, con medidas de formación, orientación y apoyo para prevenir situaciones de sobrecarga y favorecer una atención adecuada. Asimismo, se reforzará la coordinación con los recursos sanitarios y los procesos de transición entre diferentes servicios de atención.

Además, el protocolo prevé acciones de sensibilización dirigidas a la población y al alumnado de los centros educativos del municipio mediante charlas, jornadas y proyectos comunitarios relacionados con la salud mental y la prevención del suicidio.

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La concejal de Servicios Sociales, Quini Giner, ha destacado que la incorporación de este protocolo «es un paso muy importante para Algemesí porque, por primera vez, contaremos con una línea específica que nos permitirá ofrecer una atención más coordinada, próxima y adaptada a las personas con problemas graves de salud mental. Queremos mejorar su calidad de vida, reforzar su autonomía y garantizar que tanto ellas como sus familias disponen del apoyo necesario en cada etapa del proceso», ha incidido.

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