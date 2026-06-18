Alzira protege el arbolado urbano de las plagas

La concejalía de Agricultura y Serveis per a la Ciutat del Ayuntamiento de Alzira ha iniciado este jueves una nueva campaña de control biológico para combatir varias plagas que afectan tanto los cítricos como el arbolado urbano del municipio.

Los trabajos han empezado con la colocación de cajas con insectos depredadores, una técnica sostenible que permite reducir la presencia de plagas sin recurrir a tratamientos químicos, según destacan fuentes municipales. En concreto, se han introducido ejemplares de "Cryptolaemus montrouzieri", depredador natural del conocido "cotonet" que causa importantes daños a los cítricos. Este tratamiento biológico es muy eficaz en el control del pulgón que prolifera en especies como las tipuanas tipu y los ficus, muy presentes en las calles y parques de Alzira.

La actuación se ha desarrollado bajo la supervisión de la concejalía y con la participación de los responsables y operarios de la empresa concesionaria Actúa, encargada de ejecutar los trabajos.

El concejal de Agricultura, Servicios para la Ciudad, Seguridad y Plagas, Enrique Montalvá, ha destacado que «el control biológico es una de las herramientas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para hacer frente a las plagas y, especialmente, en una ciudad como Alzira, con una gran cantidad de arbolado en el entorno urbano. Con este sistema reducimos el uso de productos químicos y contribuimos a mantener un equilibrio ecológico más saludable».

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La concejalía ha anunciado que el seguimiento será constante durante toda la campaña y que, en función de la evolución de las diferentes plagas, se reforzará la introducción de ejemplares para garantizar su eficacia.