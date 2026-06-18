Colectivos sociales contraprograman el acto del PP con Feijóo en Sueca con un “esmorzar popular”

Sueca vivirá este sábado 20 de junio una doble convocatoria. Mientras el Partido Popular celebra un encuentro en el que se anuncia la presencia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que reunirá a buena parte de su dirección nacional y autonómica, diversos colectivos sociales como las asambleas de docentes, la Plataforma per la defensa dels Serveis Públics o el colectivo Pense Pensions Dignes han organizado un "contraalmuerzo popular" para expresar su desacuerdo con la gestión del Consell y con la dirección del PP en la Comunitat Valenciana.

Núñez Feijóo regresa a la Comunitat Valenciana para sumarse a un acto impulsado por el presidente provincial, Vicent Mompó, que pretende reunir a más de un millar de afiliados y simpatizantes y al que también asistirá el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

Frente a esta convocatoria, diferentes plataformas ciudadanas, asociaciones y colectivos vinculados a la defensa de los servicios públicos han impulsado un almuerzo reivindicativo que se celebrará a las 09.00 horas en el entorno de la sala Cancela, que acogerá el acto de los populares, como antesala de una concentración de protesta.

Los organizadores hacen un llamamiento a la participación ciudadana bajo el lema "Esmorzar Popular", invitando a los asistentes a acudir con chalecos reflectantes, camisetas verdes y silbatos para visibilizar el descontento con las políticas del Gobierno valenciano. La convocatoria pone el foco especialmente en la defensa de una educación pública, de calidad y en valenciano, aunque también pretende canalizar el malestar de distintos sectores sociales con la acción del Ejecutivo autonómico.

Según figura en la convocatoria difundida en redes sociales, la concentración ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y estará amenizada por una batucada, y la Manifa's Band, con el objetivo de combinar el carácter reivindicativo con un ambiente participativo y festivo.

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Los promotores sostienen que la elección de Sueca como escenario del encuentro popular convierte la localidad en un escaparate político de primer nivel, circunstancia que consideran una oportunidad para trasladar públicamente sus críticas a la dirección del PP valenciano y a las políticas impulsadas por el Consell.