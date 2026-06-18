La décima edición de la gira 'Les Arts Volant' arranca este viernes en Alginet con zarzuela

La décima edición de la gira 'Les Arts Volant' comenzará este viernes 19 de junio en Alginet con el estreno de "Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió", una nueva producción que, por primera vez, sitúa a la zarzuela en el centro de la gira itinerante. La iniciativa, fruto de la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València y el Ayuntamiento de València, pretende acercar la lírica a lugares con escasa actividad musical o donde sería complicado llevar a cabo una representación de estas características.

La propuesta recorrerá un total de 25 localidades y barrios de las tres provincias valencianas entre junio y octubre. Así, la gira incluye la representación en un total de 14 municipios de la provincia de Valencia impulsadas por la Diputació de València, además de seis funciones en diferentes barrios de la ciudad de València, y cinco repartidas entre la provincia de Alicante y la de Castellón. En total, 25 funciones durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre.

El Palau de les Arts Reina Sofía ha acogido este jueves la presentación de este nuevo montaje, que ha contado con la asistencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el diputado de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; y el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha reivindicado la dimensión autonómica de Les Arts en este proyecto para impulsar la lírica más allá de sus dominios: “La alta cultura no puede circunscribirse únicamente a las grandes ciudades, es necesario que los medios públicos pongan las condiciones para garantizar un acceso a la excelencia cultural y el camión de 'Les Arts Volant' es una herramienta fundamental para este cometido”.

En este sentido, Marta Alonso también ha celebrado la “reivindicación de un valenciano universal como el maestro Serrano que, gracias a una puesta en escena desenfadada e hilarante, permitirá divulgar y disfrutar la obra de uno de los compositores más importantes de la Comunitat Valenciana”.

Gira por catorce localidades de la provincia

En cuanto a la provincia de Valencia, este año acoge 14 representaciones, dos más que en la edición anterior. En este sentido, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha recordado que con 'Les Arts Volant', "la Diputación llega, en cada edición, a muchas localidades que vertebran la provincia, dinamizan y descentralizan la cultura, y estimulan también el interés de nuevos públicos de todas las edades que disfrutan con el espectáculo”. “Esta nueva edición se presenta con una gran gira por 14 localidades de la provincia de Valencia, dos más que el año pasado. Y es que hablar de 'Les Arts Volant', con el lema 'Les Arts es para todos', es hablar de cultura, de música y de un éxito reconocido allá donde va, convirtiendo cada actuación en una experiencia inolvidable y cautivando a todos los públicos con una propuesta artística que deja huella”, ha señalado.

Así, tras el estreno en Alginet, el camión-escenario visitará, de la mano de la Diputació de València, los municipios de Oliva, Castelló, Vilamarxant, Foios, La Font de la Figuera, Requena, Serra, Ontinyent, Guadassèquies, Xeraco, Torrent, Beniflà y Museros.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha celebrado que 'Les Arts Volant' ponga el broche final a su gira en los barrios de la ciudad, dentro de la campaña 'Cultura als barris': “La excelencia artística y la proximidad pueden ir de la mano; queremos que ningún vecino tenga que salir de su barrio para disfrutar de un espectáculo del máximo nivel”. Moreno ha puesto también en valor la recuperación del maestro José Serrano y el carácter popular del género: “La zarzuela es patrimonio vivo que conecta con el sentir de nuestra tierra y emociona a todas las edades; pocas maneras hay mejores de homenajear a un maestro de los nuestros que devolver su música a la calle y a la gente”.

Sabor valenciano

Tras tres ediciones consecutivas con producciones de ópera: Bastià i Bastiana, de Mozart; El tutor burlat, de Martín i Soler, y La Ventafocs, de Viardot, el camión-escenario estrena un espectáculo de nueva creación "Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió", del que se ofrecerán un total de 25 funciones durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre.

Enrique Viana ha concebido el montaje a la manera de los sainetes líricos en un acto de principios del siglo XX, en el que la música de Serrano se intercala en el día a día de un pueblo de sabor valenciano con humor, ironía y una enorme vitalidad teatral.

Según explica Viana, la idea surge con el propósito de rendir homenaje a los grandes compositores valencianos de zarzuela. Finalmente, se decantó por Serrano, al que define como un “excelente inventor de melodías” con “una manera especial de acercarse al público y a lo popular”, lo que lo convertía en el compositor ideal para construir un espectáculo para las noches de verano.

“Notes d'este estiu són, sarsueles en el camió" es un espectáculo colorido y refrescante, con muy buenos cantantes y dos bailarines magníficos, construido sobre diálogos breves y escenas que van tejiendo la trama con humor de astracanada, ese humor que hace reír a todas las edades, aunque por motivos distintos, todo trenzado con los números del maestro Serrano”, apunta Viana.

Viana firma la idea original, la dramaturgia, la dirección de escena y el vestuario del montaje, con escenografía de Daniel Bianco y coreografía de Cristina Arias.

Les Arts Volant 2026

La gira de Les Arts Volant 2026 arranca este 19 de junio en Alginet y se prolongará hasta el mes de octubre con un total de 25 funciones distribuidas entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana y los barrios de la ciudad de València. La Diputació de València financia catorce representaciones por la provincia, que recorrerán los municipios de Alginet (19 de junio), Oliva (21 de junio), Castelló (22 de junio), Vilamarxant (25 de junio), Foios (27 de junio), La Font de la Figuera (28 de junio), Requena (4 de julio), Serra (5 de julio), Ontinyent (11 de julio), Guadassèquies (12 de julio), Xeraco (15 de julio), Torrent (16 de julio), Beniflà (18 de julio) y Museros (19 de julio). Todas las funciones tendrán lugar a las 22.00 horas.

La Generalitat Valenciana extiende el circuito a las tres provincias con cinco funciones que llevarán el espectáculo a Orihuela (1 de julio), La Vila Joiosa (2 de julio), Elche (8 de julio), Finestrat (9 de julio) y Segorbe (30 de septiembre), también a las 22.00 horas, garantizando así la presencia del camión-escenario en territorio alicantino y castellonense.

Noticias relacionadas

Tras el paréntesis estival, el Ayuntamiento de València acogerá el cierre de la gira con seis funciones en distintos barrios de la ciudad, programadas los días 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre, en el marco de la campaña municipal 'Cultura als barris'. Los barrios concretos se anunciarán próximamente.