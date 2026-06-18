Los palistas de la Ribera suman ocho oros en el Descenso Nacional del Segura

Los palistas de La Ribera destacaron en el 33 Descenso Nacional del Segura (entre los municipios murcianos de Cieza y Blanca), una de las pruebas emblemáticas de ríos del panorama español, sobre una distancia de 12 kilómetros para los séniors, júniors y veteranos. A la exigencia de la competición, ya de por sí espectacular por las fuertes corrientes a favor y por tener que superar una presa y realizar un porteo con el barco a cuestas, se le añadió un enorme caudal de agua. Además, la salida era tipo Sella, con los palistas fuera de la piragua y teniendo que subir a esta al oír el pitido del árbitro. En esas condiciones, los ribereños que participaron (del Scooter de Algemesí, Club Piragüisme Cullera, Penya Piragüista Antella y un palista de Sollana que compite por el Club Piragüisme Silla) se llevaron un buen botín de medallas, 16, con 8 oros. En las categorías de cadetes la distancia era de 3,7 kilómetros, en infantiles, 1,5, y alevines, benjamines, prebenjamines y paracanoe, 700 metros.

En hombre sénior K-1, doblete de la Ribera, con el triunfo de Mario Masià (Scooter, 39:06) y el segundo puesto de Marcos Climent, de Sollana que compite por el Club Piragüisme Silla (40:38). En mixto sénior K-2, Arancha Cester y David López, del Club Piragüisme Cullera, finalizaron segundos (43:22). En hombre júnior K-1, también se coronó campeón Héctor Marco (Scooter, 47:54). De igual forma, en hombre cadete A K-1 también consiguió subir al segundo escalón del podio Alejandro Gómez (Cullera, 14:31). En la categoría de cadete B K-1, los del Scooter dominaron, con la victoria en mujeres de Àngels Benito (13:18) y en hombres de Marc Medina (12:18).

En las categorías de promoción, los ribereños también sobresalieron. En hombre infantil A K-1, dominio abrumador, con la victoria de Pablo López (14:01) y la segunda plaza de Álex Sanjuán (16:34), ambos de Cullera. En mujeres, bronce de Carla Aparicio (Scooter, 22:30). En hombre infantil B K-1, el también algemesinense Andreu Giménez venció (11:26). En la categoría de alevines B K-1, la Ribera se llevó dos platas de la mano de Martina San Cirilo en mujeres (Scooter, 2:49) y Lukas Stalionis en hombres (Cullera, 2:26). Entre las más pequeñas, las benjaminas (8 años), se impuso Luna Aparicio (Scooter, 3:25).

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Entre los veteranos, los de la Penya Piragüista Antella demostraron un buen nivel. En hombre K-1 45-54 Jordi Giménez finalizó segundo (45:26), y en hombre K-1 +55, barrido antellense, con el triunfo de Julio González (46:49) y el segundo puesto de José Cuenca (49:37). Participaron un total de 120 palistas de quince clubes de Andalucía, Murcia, Madrid, Cuenca y Valencia. El Scooter de Algemesí se clasificó tercero, Cullera, séptimo y Antella, octavo.