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Los palistas de la Ribera suman ocho oros en el Descenso Nacional del Segura

El Scooter de Algemesí se clasificó tercero por equipos, el club de Cullera fue séptimo y la Penya Piragüista Antella octava

Podio en la categoría senior del Descenso Nacional del Segura.

Podio en la categoría senior del Descenso Nacional del Segura. / Levante-EMV

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Jordi Giménez

Antella

Los palistas de La Ribera destacaron en el 33 Descenso Nacional del Segura (entre los municipios murcianos de Cieza y Blanca), una de las pruebas emblemáticas de ríos del panorama español, sobre una distancia de 12 kilómetros para los séniors, júniors y veteranos. A la exigencia de la competición, ya de por sí espectacular por las fuertes corrientes a favor y por tener que superar una presa y realizar un porteo con el barco a cuestas, se le añadió un enorme caudal de agua. Además, la salida era tipo Sella, con los palistas fuera de la piragua y teniendo que subir a esta al oír el pitido del árbitro. En esas condiciones, los ribereños que participaron (del Scooter de Algemesí, Club Piragüisme Cullera, Penya Piragüista Antella y un palista de Sollana que compite por el Club Piragüisme Silla) se llevaron un buen botín de medallas, 16, con 8 oros. En las categorías de cadetes la distancia era de 3,7 kilómetros, en infantiles, 1,5, y alevines, benjamines, prebenjamines y paracanoe, 700 metros.

En hombre sénior K-1, doblete de la Ribera, con el triunfo de Mario Masià (Scooter, 39:06) y el segundo puesto de Marcos Climent, de Sollana que compite por el Club Piragüisme Silla (40:38). En mixto sénior K-2, Arancha Cester y David López, del Club Piragüisme Cullera, finalizaron segundos (43:22). En hombre júnior K-1, también se coronó campeón Héctor Marco (Scooter, 47:54). De igual forma, en hombre cadete A K-1 también consiguió subir al segundo escalón del podio Alejandro Gómez (Cullera, 14:31). En la categoría de cadete B K-1, los del Scooter dominaron, con la victoria en mujeres de Àngels Benito (13:18) y en hombres de Marc Medina (12:18).

En las categorías de promoción, los ribereños también sobresalieron. En hombre infantil A K-1, dominio abrumador, con la victoria de Pablo López (14:01) y la segunda plaza de Álex Sanjuán (16:34), ambos de Cullera. En mujeres, bronce de Carla Aparicio (Scooter, 22:30). En hombre infantil B K-1, el también algemesinense Andreu Giménez venció (11:26). En la categoría de alevines B K-1, la Ribera se llevó dos platas de la mano de Martina San Cirilo en mujeres (Scooter, 2:49) y Lukas Stalionis en hombres (Cullera, 2:26). Entre las más pequeñas, las benjaminas (8 años), se impuso Luna Aparicio (Scooter, 3:25).

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Entre los veteranos, los de la Penya Piragüista Antella demostraron un buen nivel. En hombre K-1 45-54 Jordi Giménez finalizó segundo (45:26), y en hombre K-1 +55, barrido antellense, con el triunfo de Julio González (46:49) y el segundo puesto de José Cuenca (49:37). Participaron un total de 120 palistas de quince clubes de Andalucía, Murcia, Madrid, Cuenca y Valencia. El Scooter de Algemesí se clasificó tercero, Cullera, séptimo y Antella, octavo.

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