Sumacàrcer impulsa un proyecto de repoblación rural para atraer familias y dar vida a viviendas vacías

“T’imagines vivint Sumacàrcer?”. Esta pregunta es la carta de presentación del proyecto “Suma Futur”, una iniciativa contra la despoblación que este jueves lanza el ayuntamiento con una doble vertiente: atraer familias para rejuvenecer un municipio de poco más de mil habitantes que registra una tasa de envejecimiento muy alta y, por otro, dar vida a las viviendas que hoy se encuentran vacías -en torno a un 20 % de las casas del casco urbano, según los datos que baraja el consistorio- a través del mercado del alquiler.

Se trata de un proyecto de lucha contra la despoblación que reivindica la calidad de vida en un pueblo pequeño “bien conectado” que cuenta con los servicios esenciales, su tranquilidad, el arraigo de los vecinos, a través de las voces de las personas que residen en él. “La iniciativa nace con una mirada sincera sobre la vida en los pueblos: ni la nostalgia del turismo rural ni la prisa de la ciudad, sino una propuesta real de vida tranquila, arraigada y con futuro en este municipio de la Ribera Alta”, expone el ayuntamiento.

Maestra del colegio de Sumacàrcer con un grupo de niños. / Levante-EMV

“Suma Futur a la teua vida” se dirige a dos perfiles de personas, principalmente. Por un lado, a familias de la Ribera Alta, la Costera o el área metropolitana de València que busquen un lugar para vivir “atraídas por la posibilidad de echar raíces en un entorno próximo, más asequible desde el punto de vista del alquiler o compra” de una vivienda. Por otro, a los propietarios de casas vacías que quieran alquilarlas y contribuir a volver a llenar de vida la localidad. El ayuntamiento se dispone a organizar charlas formativas e informativas con la colaboración y asesoramiento de la Oficina Comarcal d’Habitatge para explicar los beneficios de poner estos inmuebles en alquiler.

Una pareja que se ha asentado en el municipio, en una reunión con una concejal en el ayuntamiento. / Levante-EMV

“Suma Futur” arranca hoy con el lanzamiento a través de la web oficial (sumafutur.es) de un primer video protagonizado por una familia de la localidad que comparte, en primer persona, su experiencia de vivir en el pueblo. En los próximos días se publicarán tres videos más, con los testimonios de una familia que se ha asentado en la localidad, de una maestra del colegio y de los servicios y comercios que hay en el pueblo.

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Una perspectiva del núcleo urbano, con el cauce del río en primer plano. / Levante-EMV

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha señalado que “es fundamental para el futuro de Sumacàrcer aumentar la población, porque eso significa garantizar la pervivencia de servicios como el colegio”. Pons destaca que, en los últimos meses, se percibe una inercia positiva: “Está viniendo gente a vivir, son familias recién llegadas y también hijos de gente del pueblo que deciden residir aquí ante el encarecimiento de la vivienda en otros sitios. ‘Suma Futur’ pretende aprovechar esta buen evolución para convertirla en permanente”, incide el munícipe. Se trata de un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Sumacàrcer, que cuenta con una subvención de la Diputació de València a través del programa de Desarrollo Territorial Sostenible.