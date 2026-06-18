Los vecinos se rebelan contra el recorte de días de atención médica en la Barraca durante el verano

Vecinos de la Barraca d’Aigües Vives, de la mano de la agrupación local del PSPV, han elevado un escrito de queja a la dirección del Departamento de Salud de la Ribera ante lo que consideran un recorte de la atención médica en el consultorio local coincidiendo con la época del año en que mayor volumen de población reside en la Entidad Local Menor y sus alrededores. “Resulta del todo incomprensible e irracional que en el preciso momento en que la curva demográfica se dispara y la demanda asistencial aumenta, la respuesta de la administración sea recortar el servicio a casi la mitad. Parece que, bajo el criterio de este departamento, la gente no tiene derecho a ponerse enferma en vacaciones”, exponen los vecinos tras el anuncio de que, a partir del 1 de julio y hasta el 15 de septiembre, la atención médica se reducirá “drásticamente” al pasar de cinco días a la semana a únicamente tres.

Cartel que anuncia los nuevos horarios del consultorio durante el verano. / Levante-EMV

El escrito, que los vecinos también han dirigido a la Conselleria de Sanitat, detalla que la Barraca cuenta con un censo de población de alrededor de mil habitantes durante todo el año que llega a duplicarse en los meses de verano por las características propias del valle.

"Refuerzo acorde al aumento de población"

Los vecinos que secundan esta “enérgica queja” no solo solicitan que se reconsidere esta medida y se restituya el servicio médico “los cinco días habituales”, sino también “un refuerzo real y efectivo acorde al aumento de población que sufre la Barraca d’Aigües Vives durante la campaña de verano”.

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Fuentes del Departamento de Salud defienden que la reestructuración prevista para el verano no recorta las horas de atención médica en la Barraca, sino que las concentra en tres días -en el horario habitual concluye el servicio a las 12 del mediodía y ahora se prestará en tres jornadas completas- y enmarcan esta decisión en la necesidad de optimizar recursos en épocas de vacaciones también para el personal sanitario. Las mismas fuentes exponen que en los días que no hay médico el consultorio permanecer abierto y atendido por personal de enfermería, que también puede atender a los pacientes, y que en caso de necesidad, los usuarios tienen a muy poca distancia el CSI de Alzira.