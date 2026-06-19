Alberic proclama a la nova Regina de la Fira i Festes 2026
El Saló de Plens de l’ajuntament dona la benvinguda a Sara Morata Richart en un acte multitudinari que també va servir per acomiadar a Carla Briz Chornet
Olivia Díaz
El darrer cap de setmana, el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alberic va acollir un dels actes més esperats de la programació de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. Una amplia representació de les diferents associacions culturals d’Alberic i un gran nombre de veïnes i veïns van omplir este espai de la casa consistorial per a donar la benvinguda a Sara Morata Richart. L’acte va servir també per a acomiadar a Carla Briz Chornet, Regina de la Fira i Festes del 2025.
La proclamació de la Regina és el pas previ a la nit més especial, la de la seua presentació, la qual tindrà lloc este dissabte, 20 de juny, a la plaça de la Constitució. A partir de les 23 hores, Alberic donarà la benvinguda a la Regina del 2026, que serà coronada per part de Carla Briz, i a la Cort d’Honor que l’acompanyarà durant les festes.
Les 11 xiques i els 13 xics que formen la Cort d’Honor del 2026 són: Cynthia Avila, Abril Cogollos, Cayetana Domenech, Lucía Domínguez, Idaira García, Gema Martín, Carmen Martínez, Raquel Martínez, Alexandra Matvyeyeva, Carla Morales, Patricia Morro, Christian Perez, Jordi Sotos, Pascual Galbis, Alejandro Casanova, Andrii Chermak, Orest Van, Oleh Van, Ricardo Chust, Jorge Pereira, Ricardo Domenech, Joan Calabuig, Vicent Mendoza i Jose Ducat.
L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, i la regidora de Festes, Isabel Beta, van aprofitar l’acte de proclamació per a reconéixer «la professionalitat i el saber estar de Carla en tot moment durant el seu regnat. Has sigut una Regina exemplar. Gràcies per haver-nos deixat ser partícips del teu somni i haver-nos fet disfrutar al teu costat. Sara, des de hui et convertixes en la imatge de la joventut del nostre poble, i estem convençuts que estaràs a l’altura. Disfruta, viu al màxim esta experiència única i no dubtes en demanar-nos el que necessites, perquè anem a estar al teu costat per a fer una Fira i Festes inoblidables».
Programa de festes
La proclamació de la Regina de la Fira obri una programació carregada d’actes i activitats que s’estendrà fins al proper dilluns, 29 de juny —dia de Sant Pere—, amb la Cavalcada de Fi de Fira a les 20.30 hores.
Fins ara, el veïnat ha pogut gaudir d’una àmplia programació, amb actes com l’Alberic Canta, que es va celebrar el passat dilluns, 15 de juny; la presentació del llibre Albericontes i el lliuraments dels Premis Escolars Rafel Giner, que va ser el dimarts, 16 de juny; o el concurs de decoració ArTerrassa, que va tindre lloc el dimecres, 17 de juny.
L’agenda d’activitats continuarà els propers dies amb la celebració dels Premis Literaris d’Alberic, aquest divendres, 19 de juny; el Sopar de Gala i la Revetlla, el proper dimarts, 23 de juny; el correfocs, que tindrà lloc el dimecres, 24 de juny; la Nit d’Albaes, el dijous 25 de juny; el Sopar Popular, que se celebrarà el divendres, 26 de juny; i, per últim, el Tribut a Luis Miguel, que tancarà la programació festiva el proper diumenge, 28 de juny.
A més, els veïns i les veïnes d’Alberic podran ballar i cantar tots aquestos dies amb les diferents orquestres i discomòbils que tindran lloc al Recinte Firal i que, junt amb altres esdeveniments, ocuparan el calendari festiu oferint una Fira i Festes per a totes i tots.
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