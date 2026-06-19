Carlet activa una red de megafonía en las calles para alertar a la población en caso de emergencia

El Ayuntamiento de Carlet ha estrenado este viernes un sistema de megafonía para trasladar avisos a la población en caso de emergencia al objeto de mejorar la prevención y minimizar daños. La red cuenta con siete puntos elegidos de forma estratégica para alcanzar la mayor cobertura posible, aunque el gobierno municipal ya trabaja en instalar altavoces en nuevos puntos. De momento, se han ubicado en la estación de MetroValencia, en la zona del conservatorio de música, el centro de salud, el auditorio, la calle Rois de Corella, la zona Cor de Jesús/Malecó y en el polideportivo.

Varios son los municipios que, tras el catastrófico episodio de la dana, han optado por recuperar la megafonía en las calles como forma para rápida y segura de comunicar alertas a la población. El Ayuntamiento de Albalat lo puso en práctica en mayo y el de Algemesí ha anunciado que estará operativo antes de acabar el mandato. No son los únicos.

Paralelamente a la entrada en servicio de esta red de megafonía, y también en el ámbito de la prevención, el Ayuntamiento de Carlet ha anunciado la puesta en marcha de la APP 112 que permitirá a los vecinos recibir alertas y avisos en tiempo real en situaciones de emergencia.

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Otra mejora anunciada este viernes es el nuevo sistema de comunicaciones por satélite para evitar quedar incomunicados en caso de emergencia climática y que, según destaca el ayuntamiento, garantiza que se mantengan los servicios públicos ante cualquier incidencia.