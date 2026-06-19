Cien años de evolución desde Algemesí: De los aparejos y toldos para carros a paneles para camiones frigoríficos

Una factura de 12 enero de 1926 acredita la compra por parte de Alejandro López Mateu de una máquina de coser Singer por 595 pesetas. La actividad que desarrollaba este vecino de Algemesí conocido popularmente como “el corretger” es el origen de la empresa Toldos A. López, que mantiene la actividad bajo la dirección de la tercera generación de la familia -la cuarta está ya integrada en la producción-, que el jueves recibió el reconocimiento de la Agrupación Empresarial de Algemesí (Empal) por su trayectoria centenaria, que la convierte en una de las empresas más antiguas de la ciudad. “Podemos acreditar que mi abuelo compró esa máquina hace cien años, pero posiblemente había empezado diez o quince años antes, primero como albardero y luego como ‘corretger’”, explica José Carlos López, actual gerente de la firma, mientras expone que la empresa ha evolucionado con los tiempos para adaptarse en cada momento a la demanda.

Aparejos para caballos y la máquina de coser de la primera etapa de la empresa. / Levante-EMV

De los correajes para animales y tendales o lonas para carros que fabricaba Alejandro López a los toldos para camiones en pleno auge de la exportación de cítricos y otros tendales para la protección del sol que introdujo la segunda generación, Alejandro, Enrique y José Luis López Giner, mientras que la tercera ha evolucionado con la construcción de paneles móviles para compartimentar los camiones frigoríficos de forma que puedan haber espacios para congelados, refrigerados y zonas secas en un mismo vehículo, junto a toldos para domicilios particulares y otras protecciones del sol para espacios públicos como colegios.

Proceso de confección de un toldo en una imagen histórica de la empresa. / Toldos A. López

El presidente de Empal, Rafa Calabuig, destacó en la gala el papel de las empresas familiares como parte esencial de la identidad económica y social de Algemesí y señaló que firmas como Toldos A. López representan los valores que Empal quiere reconocer con esta distinción: “Empresas con raíces, que generan confianza, que forman parte de la vida cotidiana de Algemesí y que, con su trabajo diario, contribuyen a hacerlo crecer”.

Montaje del toldo en un camión en una imagen de diciembre de 1959. / Toldos A. López

José Carlos López, por su parte, quiso dedicar a su padre, Alejandro López, el reconocimiento, ya que fue la persona que le animó a continuar con la empresa. “Cuando estaba ya muy enfermo, antes de fallecer, me dio un consejo. A tus hermanos le he dado una carrera y a ti no porque no has querido, pero te dejo una mina. Si el minero no pica la mina no saca nada y a quien trabaja le da rendimiento”, ha recordado en declaraciones a Levante-EMV, mientras señalaba que su padre era un todo un experto en la fabricación de toldos para los camiones que viajaban al extranjero y otros complementos para estos vehículos y que la empresa siempre ha trabajado con firma de transporte de primer nivel en la zona.

Un toldo de un camión con la marca de la empresa en 1959. / Toldos A. López

El acto de reconocimiento al “esfuerzo, constancia, capacidad de adaptación y compromiso con el tejido empresarial de Algemesí” contó con la presencia del director general de Industria, Julio Delgado, y las primeras autoridades municipales.

Las autoridades locales, el director general de Industria y representantes de Empal. / Levante-EMV

Necesidad de suelo industrial

La patronal de Algemesí también aprovechó el acto para reivindicar la importancia de seguir apoyando al tejido empresarial local. La entidad recordó la necesidad de continuar trabajando por más suelo industrial, mejores infraestructuras, formación, colaboración institucional y medidas que permitan a las empresas de Algemesí crecer y consolidarse.

El director general de Industria destacó que la Generalitat ha movilizado durante los dos últimos años cerca de 43 millones de euros para reforzar el desarrollo industrial y económico de la Ribera Alta, que han permitido respaldar “proyectos empresariales de innovación, internacionalización, eficiencia energética, emprendimiento y de mejora de áreas industriales en la comarca”.

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El director general indicó que, de esta inversión destinada a la Ribera Alta, cerca de 16 millones de euros se habían dirigido al tejido empresarial de Algemesí para reforzar la industria local, impulsar la modernización de las empresas y mejorar su competitividad.