Compromís pide a la Generalitat fondos para un nuevo colegio y otro centro de salud en Alzira

Compromís per Alzira ha presentado un conjunto de alegaciones a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 que bien podrían considerarse una carta a los Reyes Magos, por el elevado importante de las actuaciones que plantea frente a unas asignaciones del actual Consell que la formación valencianista considera escasas, pero que a su vez ofrecen una fotografía de las necesidades más acuciantes de la capital de la Ribera Alta y de otras reivindicaciones históricas que no acaban de materializarse pese al paso de los años. Las asignaciones que reivindica Compromís se elevan a 98,8 millones de euros.

El grupo mayoritario en el gobierno de Alzira solicita una asignación de diez millones de euros para la construcción de un nuevo colegio ante el aumento sostenido de la matrícula en los últimos cursos; una de siete millones para la climatización de las aulas de todos los centros educativos y otra partida de diez millones para la construcción de un tercer centro de salud para mejorar la oferta sanitaria ante el crecimiento de la población y reducir la presión asistencial que sufre actualmente el personal sanitario.

Paralelamente, Compromís reclama una partida de 12 millones para la rehabilitación del antiguo Hospital Municipal Santa Lucía como paso previo a la reversión -el ayuntamiento reclama a la Administración autonómica que devuelva el edificio en condiciones de uso- y que se contemple una asignación de 15 millones para atender otra reivindicación histórica, la conexión de la carretera de Albalat (CV-505) con la AP-7. Puestos a pedir, también reclaman una asignación de 25 millones de euros para la Casa de la Música-auditorio que debe acoger la sede de la Societat Musical d’Alzira.

Ninguna de esos proyectos están contemplados en los presupuestos y las expectativas de que prospere alguna enmienda son ínfimas. Si aparece una partida de 345.700 euros para la rehabilitación del monasterio de la Murta que Compromís considera totalmente insuficiente para llegar a cabo la rehabilitación de la Torre dels Coloms, por lo que presenta una enmienda al objeto de que se eleve esa asignación a 1,6 millones.

Las enmiendas presentadas a través del grupo parlamentario de la formación también reclaman fondos para la rehabilitación de la residencia municipal para personas mayores de la calle Guerrillero Romeu (2.000.000) y para que la conselleria costee íntegramente el servicio, ya que la financiación actual no alcanza y obliga al ayuntamiento a asumir el resto (700.000 euros), y para la residencia para personas con discapacidad funciona. (3.00.000), un proyecto de Adispac que se contemple en el Pla Convivint y que, según Compromís, la Generalitat ha paralizado.

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Las enmiendas también reclaman 5,5 millones para las obras de mejora de la seguridad viaria en la CV-50 en el entorno de la Barraca y otros siete para la conexión ciclopeatonal entre el polígono industrial de Amcor por la CV-50 hasta el motor de Bur y el camino natural del antiguo “trenet”.