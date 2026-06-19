Francisco Rubio Tent se convierte en el nuevo presidente del Club Escacs Ribera Baixa
La asamblea extraordinaria renueva la junta directiva de la entidad con un equipo que apuesta por el ajedrez base y la competición
El Club Escacs Ribera Baixa ha elegido a Francisco Rubio Tent como nuevo presidente de la entidad en el transcurso de la asamblea general extraordinaria celebrada este martes, en la que quedó culminado el proceso electoral para la renovación completa de la junta directiva del club.
La sesión, que transcurrió con normalidad, ratificó por unanimidad la candidatura presentada, que asume desde este momento la dirección deportiva, administrativa y organizativa del club para el próximo mandato. La nueva junta directiva queda integrada por Francisco Rubio Tent en la presidencia, José María Escrivá Planells en la vicepresidencia, Sergi Núñez de Arenas Alberola como secretario, Fabián Fiorito al frente de la dirección deportiva, y Patricia Jiménez Sabater como vocal.
Un proyecto centrado en la cantera y la competición
Desde el primer momento, la nueva dirección ha hecho explícita su voluntad de trabajar en la consolidación del proyecto deportivo del club, con especial atención a la Escuela de Ajedrez —pilar fundamental de la actividad formativa— y al impulso de la participación en competiciones en todas las categorías. La entidad, referente del ajedrez en la comarca de la Ribera Baixa, aspira así a reforzar su presencia tanto en el ámbito local como en el circuito federado autonómico.
La institución ha querido agradecer públicamente la labor desarrollada por la junta directiva saliente, así como la implicación de los socios y socias en el proceso electoral, que ha discurrido con plenas garantías democráticas.
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