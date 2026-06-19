Un nadador de Alzira disputará dos finales mundiales en aguas abiertas

Una bronquitis y un asma crónico le llevaron a practicar la natación con tres años. Ahora, con 20, el alzireño Bernat Caturla ha sido capaz de superar sus problemas respiratorios y en un fin de semana conseguir las clasificaciones para las finales mundiales de la Oceanman, en las que recorrerá 2.000 y 5.500 metros en las aguas de Miches (República Dominicana) el próximo mes de noviembre.

“Bernyyswim”, como se le conoce en redes, ganó la carrera de 2 kilómetros celebrada en las aguas del Lago d’Orta, al norte de Italia. Un día después fue tercero en la distancia de 5’5 kilómetros y también logró la clasificación para la final del circuito más prestigioso del mundo de natación en aguas abiertas. 1.500 nadadores de todas las edades y 67 países participaban en esta prueba. El alzireño ha estado contando en sus redes, día a día, cómo iba su preparación durante un total de 132 jornadas. “Era una manera de recibir apoyo moral para seguir luchando por este sueño”. Su cuenta de Instagram supera los 1.100 seguidores y 500 en tik tok, “que son mi verdadero equipo por el que llevo a cabo este reto”.

De lunes a jueves entrena en la piscina de Alcoi, donde estudia segundo de ingeniería informática en la Universidad Politécnica de València. “Allí nado unas dos horas diarias”. En el complejo universitario está aunando sus dos pasiones, la natación y los estudios. “Estamos analizando cómo influye el uso de diferentes materiales como el bañador, el neopreno o el ‘fast skin’ en el rendimiento. Recogemos estos datos a través del reloj y otros tipos de testeo, lo que nos permite saber cuándo llega la fatiga, la hidrodinámica o la longitud de brazadas para que mi rendimiento sea el óptimo”.

De viernes a domingo sigue preparándose bien con sus compañeros del club Neptuno de l’Alcúdia o se va a nadar al mar “que está a tiro de piedra respecto a la hora que hay desde Alcoi. Aprovecho y puedo estar nadando cuatro horas”. Cutanda empezó en el CN Alzira “pero al disolverse el club fui a l’Alcúdia donde tengo a todos mis amigos ‘acuáticos’”.

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Ahora ha empezado otra carrera, la que consta de 153 días hasta que del 9 al 16 de noviembre entre en las cálidas y nítidas aguas caribeñas para intentar estar entre los mejores del mundo. Aunque el ribereño quiere apoyo moral y cuenta con algunos patrocinadores, entre ellos su universidad, señala que también busca "apoyo económico de quien quiera colaborar porque el viaje y el material de nado es caro".