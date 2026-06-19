Las obras de mejora del drenaje de la A-7 en l'Alcúdia obligan a cortar un tramo de la autovía

Las obras de mejora del trazado de la A-7 a su paso por l’Alcúdia frente a futuros episodios de inundación van a alterar la circulación en la autovía a partir de esta tarde-noche y durante prácticamente todo el fin de semana. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que a partir de las 21 horas de este viernes 19 junio, y hasta el próximo domingo a las 15 horas, permanecerá cortada la calzada en sentido Alicante entre los kilómetros 367 y 372 al objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores.

El ministerio va a proceder a la mejora de las condiciones de inundabilidad y drenaje de la A-7 a su paso por l´Alcúdia, mediante la modificación de su rasante, sección transversal y cambio de las barreras de contención de vehículos de la mediana. La intervención da continuidad a los trabajos desarrollados en las últimas semanas entre Picassent y Benifaió y forma parte de los trabajos desarrollados en el sector V-3 de conservación de la Red de Carreteras del Estado, para el que se habilitaron 18,6 millones de euros tras la dana.

El tráfico que circule en sentido Alicante entre los puntos kilométricos 367 y 372 no podrá utilizar su calzada habitual y será desviado por la calzada en sentido opuesto, que funcionará, mientras duren los trabajos, con tráfico en ambos sentidos. Como consecuencia, también se verán afectadas algunas salidas y entradas a la autovía A-7, de modo que quedará cerrado el acceso a la autovía desde el enlace 366 en sentido Alicante, así como las salidas por el enlace 371 (l’Alcúdia Nord, Carlet). Los desplazamientos a estos destinos podrán realizarse desde el enlace 373.

Asimismo, se habilitará como itinerario alternativo para los vehículos que circulan en sentido Alicante/Albacete, señalizado con los paneles de mensaje variable y la señalización de obra, las carreteras AP-7, CV-42, CV-43 y CV-50, para favorecer una mayor fluidez del tráfico.

Las obras arrancan este viernes para también está previsto que se desarrollen durante los dos primeros fines de semana del mes de julio, en los que también se cortará al tráfico este tramo de la calzada. Será desde las 21 horas del viernes 3 de julio a las 15 horas del domingo 5 y, con los mismos horarios, el fin de semana siguiente, del 10 al 12 de julio.

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Características de los trabajos

Según informa el ministerio, dentro de esta actuación destaca, por su complejidad y carácter singular, la elevación («gateo») del tablero del paso superior situado en el kilómetro 370,5, llevada a cabo durante el mes de diciembre de 2025. El tablero se elevó metro y medio mediante una maniobra hidráulica sincronizada sobre ocho puntos de apoyo, con gatos de 90 y 150 toneladas controlados por ordenador, que llegaron a movilizar hasta 380 toneladas en la pila central. El paso superior se encontraba a una cota demasiado baja, lo que generaba problemas de gálibo. Su elevación resuelve esa limitación y permite, además, mejorar la rasante de la A-7 y, con ello, reducir el riesgo de inundación del tramo.