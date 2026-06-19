Un profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera opta a un premio estatal como referente en educación inclusiva

El profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera Clement Córdoba Vila ha sido seleccionado como uno de los cinco finalistas de la primera edición de los premios Docentes Referentes, impulsados por la Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario, que tienen a S.A.R. la Infanta doña Sofía como presidenta de honor. Córdoba, que ejerce como profesor de Formación Profesional en el departamento de Agraria, opta al premio en la categoría de Educación Inclusiva. El fallo del jurado se conocerá el próximo 8 de julio en una gala que se celebrará en Zaragoza.

Los premios Docentes Referentes son una iniciativa de ámbito nacional abierta a docentes de todas las etapas educativas y tipos de centros, a los que concurren candidaturas de todo el territorio español. De entre todas ellas, un comité de expertos ha seleccionado 25 finalistas, cinco por categoría. La Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma con mayor representación entre los finalistas, con cuatro docentes seleccionados en tres categorías distintas ya que, junto a Clement Córdoba (Educación Inclusiva), optan a los galardones Zaida López Alberola (Liderazgo Educativo, IES Benicalap de València), Miguel Vidal González (Sostenibilidad, CIPFP Misericordia de València) y Guillermo Buedo Company (Sostenibilidad, CEP Primer Marqués del Turia de València).

Clement Córdoba, natural de Sollana aunque afincado en Almusafes, es profesor de Formación Profesional desde hace dieciséis años. Comenzó su carrera docente en centros de educación especial, primero uno año como profesor de Jardinería en Borriana y luego otros tres en Ontinyent, antes de recalar en el IES de Cullera, donde actualmente es jefe del Departamento de Agraria. Imparte el ciclo de Agrojardineria y Composiciones Florales en el nivel de FP Básica, donde ha realizado notables esfuerzos para mejorar la metodología en un nivel especialmente problemático y ha elaborado manuales creados específicamente para un alumnado para el que no existían recursos adaptados, además de ser autor de juegos didácticos que ha integrado en el proceso de formación.

Este trabajo de Clement Córdoba, que también es doctor en Didácticas Específicas por la Universitat de València, ha sido reconocido con numerosos premios a lo largo de su carrera docente como el Premio Nacional de Aprendizaje-Servicio (2020), el premio Grandes Profes de la Fundación Atresmedia y Ministerio de Educación (2019), el Premio Acción Magistral de BBVA-FAD (2014), el Sello de Buenas Prácticas TIC del Ministerio de Educación (2013) y el Premio de Innovación Educativa Ciutat d’Alzira en dos ediciones (2014 y 2025). Su alumnado también ha destacado en certámenes profesionales como Iberflora y los Skills de FP de la Comunitat Valenciana.

Córdoba también fue pionero al conseguir que un grupo de FP Básica realizara por primera vez en España una movilidad europea Erasmus + con estancias formativas en Italia y Portugal.

Su candidatura el premio Docentes Referentes la considera como un reconocimiento a una trayectoria en la FP Básica “porque es una gran desconocida”.