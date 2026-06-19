El Valencia CF se adjudica en Alzira el Memorial Nacho Barberà

El Valencia CF ya tiene el tercer Memorial Nacho Barberà y el espectacular trofeo donado por la empresa alcudiana Morel Art. Los blanquinegros lograron el título tras una competida final en la que la UD Alzira, de inferior categoría, se adelantó en el marcador por medio de Yago Delcamp. Los valencianistas empataron a a cinco minutos del final del partido, forzaron la tanda de penaltis que llegó a la muerte súbita y el acierto de los capitalinos les dio el triunfo.

El hermano de Cristian Mosquera, Yulian, fue considerado el mejor jugador del torneo; el alzirista Pablo Torres el mejor portero y Arnau Ahulló, del Torrent, se llevó el trofeo a la deportividad. El otro aspirante a llevarse el exclusivo trofeo, el Levante, fue la gran decepción al finalizar en la quinta posición.

Los alziristas hicieron una gran fase de grupos, imponiéndose 2-1 al Torrent, de Liga Autonómica, y manteniendo el 0-0 al Levante, resultado que les otorgaba el primer puesto del grupo. En semifinales ganaron 3-1 al Històrics de València.

En el resto de categorías, hasta 18, solo hubo un club que repitió triunfo. El Ciutat d'Alzira ganó en las categorías Alevín 1a FFCV y Prebenjamín 2ª FFCV, ambos de primer año. El resto de clubes "solo" se llevaron un entorchado: Històrics (Infantil), Torrent (Alevín femenino), Ciutat de Xàtiva (Alevín Preferente), l’Alcúdia (Benjamín femenino), Patacona (Benjamín 1ª FFCV 2º año), Tavernes (Benjamín 1ª FFCV 1r año), E-1 Paiporta (Benjamín 2ª FFCV 2º año), Saona (Benjamín 2ª FFCV 1r año), Real de Gandia (Prebenjamín 1ª FFCV 2º año), Monte Sión (Prebenjamín 2ª FFCV 2º año), Valencia (Querubín), Fútbol Sala (Benjamín Alzira FS) y Balonmano (Marni).

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