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El Castellonense renueva a la columna vertebral del equipo que logró el ascenso

El técnico Iñaki Rodríguez sigue al frente en el nuevo proyecto en Segunda RFEF

Iñaki Rodríguez.

Iñaki Rodríguez. / Levante-EMV

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David Chordà

Alzira

Como bien sabe su presidente Miguel Ángel Pla, para hacer una buena casa, primero hay que poner unos cimientos resistentes. Por ello la UD Castellonense ha querido construir su primer proyecto en Segunda RFEF con Iñaki Rodríguez de nuevo como su arquitecto. El técnico castellonense cumple su sexto año como entrenador blanquinegro y más de quince relacionado con la entidad ribereña. Durante sus primeros años fue segundo entrenador, entre 2018 y 2020 fue el secretario técnico y en la temporada de la pandemia cogió las riendas del equipo. Dos títulos de liga de Preferente y uno de Tercera, y seis promociones de ascenso (5+1) junto al ascenso a 2ª RFEF son el brillante historial del ribereño en menos de diez años.

Un buen arquitecto debe tener buenos oficiales por lo que se ha renovado a la columna vertebral del equipo. “Hemos visto proyectos como el Poblense o el Reus que suman futbolistas de anteriores temporadas en categorías inferiores”. En la portería seguirá Joan Company. Como el cancerbero, Carles Badal también retornará a Segunda RFEF, además, con el equipo de su localidad. Otro castellonero, que era el otro central titular esta temporada, Sergi García, también seguirá vistiendo de blanquinegro. En el centro del campo continúan Samper, Misffut y Agus Murillo, al tiempo que se han asegurado la continuidad del segundo máximo goleador del grupo 6 de Tercera, Iker Garijo. 

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