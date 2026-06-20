Cullera enciende la mecha del verano con una gran noche de Sant Joan repleta de pólvora

La llegada del verano volverá a vivirse en Cullera con una de las celebraciones más multitudinarias y esperadas del calendario festivo. La ciudad se prepara para una intensa programación con motivo de la Noche de Sant Joan, una cita que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes en las playas del municipio para compartir una velada en la que el fuego -pese a la prohibición de encender hogueras en las playas-, la pólvora y el Mediterráneo se convierten en protagonistas.

El acto central tendrá lugar el próximo 23 de junio, cuando el reloj marque las 23.59 horas. En ese momento, el cielo de Cullera se iluminará con un gran castillo de fuegos artificiales que será disparado desde el espigón de la Escollera por la prestigiosa pirotecnia Hermanos Caballer. El espectáculo podrá contemplarse desde cualquier punto del extenso litoral de la localidad y pondrá el broche de oro a una noche cargada de simbolismo, en la que miles de personas se acercarán a la playa para cumplir con los tradicionales rituales de Sant Joan y celebrar el inicio del verano junto al mar.

Sin embargo, la programación se extenderá durante varios días y tendrá un marcado protagonismo fallero. Las comisiones volverán a mantener viva una tradición que desde hace años forma parte de las celebraciones de Sant Joan en la capital turística de la Ribera Baixa.

Las primeras en sumarse a la fiesta serán, este sábado 20 de junio, las fallas El Canet, Avinguda País Valencià, Rei En Jaume I, Xúquer, Port, Passeig-Mercat, Plaça d'Espanya, Raval de Sant Agustí, Bulevar, La Bega y Taüt, que desarrollarán sus respectivas actividades festivas en los distintos barrios de la ciudad.

Posteriormente, coincidiendo con la víspera de Sant Joan, el martes 23 de junio tomarán el relevo las comisiones Raconet, Plaça Mongrell y Plaça Alboraia, completando así la participación de catorce fallas que contribuirán a llenar las calles de ambiente festivo y de actividades para todos los públicos.

La programación municipal también reservará un espacio destacado para la inclusión social. Como ya es tradición, la Asociación Pro Discapacitados Físicos y Psíquicos Baladre celebrará la “cremà” de su hoguera, un acto que se ha consolidado como uno de los momentos más emotivos de estas fiestas y que simboliza el compromiso de la ciudad con una celebración abierta y participativa.

El programa se completará con una exhibición de danzas tradicionales valencianas, una propuesta cultural que permitirá poner en valor el patrimonio inmaterial y las raíces populares en una noche que conjuga la diversión con la preservación de las costumbres.

Cullera afronta así uno de los fines de semana más largos y con mayor afluencia del inicio de la temporada estival. La combinación de los actos falleros, las celebraciones en la playa, la música, las tradiciones populares y el gran espectáculo pirotécnico volverá a convertir el municipio en uno de los principales destinos de la Comunitat Valenciana para vivir la mágica Noche de Sant Joan, una festividad en la que el fuego simboliza la renovación y el comienzo de un nuevo verano junto al Mediterráneo.