Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage

Las Fallas y el deporte alzireño lloran hoy la pérdida de Rafa Gramage Balaguer, conocido en su etapa deportiva como Rafa Valencia, a los 64 años. Tanto la comisión Camí Nou, de la que fue presidente entre los años 2007 y 2011, como el Alzira FS, en el que jugó y al que seguía vinculado como socio, lucen hoy un crespón negro en sus redes sociales. Gramage también fue jugador de la UD Alzira -estuvo en el primer equipo entre 1980 y 1982- y del desaparecido Esportiu Alzirenyo. La UD Alzira tambén ha lamentado su pérdida.

Rafa Gramge en su etapa como jugador de la UD Alzira. / Levante-EMV

“Hoy es un día muy triste para nuestra comisión. Nos ha dejado nuestro fallero, amigo y presidente…”, expone la falla Camí Nou para, acto seguido, agradecer los años de dedicación y el trabajo incansable por la falla. “Tu recuerdo y tu legado quedarán por siempre en el corazón de todos los que hemos tenido la suerte de compartir el camino contigo”, expone la falla en un sentido mensaje.

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También el Alzira FS ha lamentado profundamente la pérdida del exjugador y socio, al tiempo que expresa a la familia sus allegados sus más sinceras condolencias.