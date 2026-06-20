Obituario
Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage
Estuvo al frente de la comisión entre 2007 y 2011
Las Fallas y el deporte alzireño lloran hoy la pérdida de Rafa Gramage Balaguer, conocido en su etapa deportiva como Rafa Valencia, a los 64 años. Tanto la comisión Camí Nou, de la que fue presidente entre los años 2007 y 2011, como el Alzira FS, en el que jugó y al que seguía vinculado como socio, lucen hoy un crespón negro en sus redes sociales. Gramage también fue jugador de la UD Alzira -estuvo en el primer equipo entre 1980 y 1982- y del desaparecido Esportiu Alzirenyo. La UD Alzira tambén ha lamentado su pérdida.
“Hoy es un día muy triste para nuestra comisión. Nos ha dejado nuestro fallero, amigo y presidente…”, expone la falla Camí Nou para, acto seguido, agradecer los años de dedicación y el trabajo incansable por la falla. “Tu recuerdo y tu legado quedarán por siempre en el corazón de todos los que hemos tenido la suerte de compartir el camino contigo”, expone la falla en un sentido mensaje.
También el Alzira FS ha lamentado profundamente la pérdida del exjugador y socio, al tiempo que expresa a la familia sus allegados sus más sinceras condolencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alquiler turístico se dispara en Cullera hasta los 2.300 € mensuales en julio y casi 1.700 por semana en agosto
- Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
- La Ribera llora la trágica pérdida del hijo de la exalcaldesa de Sellent fallecido en accidente de tráfico
- Una ciclista de Llaurí recorre 650 km para crear un itinerario por las cuatro grandes órdenes medievales de España
- Sumacàrcer prohíbe aparcar en todo el pueblo a los forasteros en su lucha contra la masificación en el río
- Avalancha de vecinos en Sueca para reclamar que se les aplique la anulación de la subida del IBI
- Antella y Sumacàrcer redoblan las medidas contra la masificación en el Xúquer
- Cullera prorroga el cierre de las playas del Marenyet y l'Estany para culminar la regeneración