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Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage

Estuvo al frente de la comisión entre 2007 y 2011

Rafa Gramage.

Rafa Gramage. / Facebook Camí Nou/Ana Vaya

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Óscar García

Alzira

Las Fallas y el deporte alzireño lloran hoy la pérdida de Rafa Gramage Balaguer, conocido en su etapa deportiva como Rafa Valencia, a los 64 años. Tanto la comisión Camí Nou, de la que fue presidente entre los años 2007 y 2011, como el Alzira FS, en el que jugó y al que seguía vinculado como socio, lucen hoy un crespón negro en sus redes sociales. Gramage también fue jugador de la UD Alzira -estuvo en el primer equipo entre 1980 y 1982- y del desaparecido Esportiu Alzirenyo. La UD Alzira tambén ha lamentado su pérdida.

Rafa Gramge en su etapa como jugador de la UD Alzira.

Rafa Gramge en su etapa como jugador de la UD Alzira. / Levante-EMV

“Hoy es un día muy triste para nuestra comisión. Nos ha dejado nuestro fallero, amigo y presidente…”, expone la falla Camí Nou para, acto seguido, agradecer los años de dedicación y el trabajo incansable por la falla. “Tu recuerdo y tu legado quedarán por siempre en el corazón de todos los que hemos tenido la suerte de compartir el camino contigo”, expone la falla en un sentido mensaje.

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También el Alzira FS ha lamentado profundamente la pérdida del exjugador y socio, al tiempo que expresa a la familia sus allegados sus más sinceras condolencias.

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