Dos jóvenes de Alginet crean una escuela de verano de artistas falleros

Bàrbara Romero González y Mar Martínez Belmonte son estudiantes de magisterio infantil y de auxiliar de enfermería. Comparten amistad y afición fallera y, también, comisión: Poble d’Alginet. Están muy orgullosas de su falla, pero especialmente de su nuevo casal: “Lo tenemos nuevo de hace dos años, con aire acondicionado y con mucho espacio”. Y esto les ha llevado a plantearse darle un uso diferente como sede de la ‘Escola d’Estiu Falla Poble d’Alginet’.

“Es la primera vez que se ofrece una ‘escola d’estiu’ fallera”, comenta Bàrbara Romero. Ella es la impulsora de este proyecto que “está abierto a todos los que quieran apuntarse”, dice. Su propuesta se centra en la idea de un campus de actividades diversas pero en el que tengan un especial peso las relacionadas con el mundo fallero: “Queremos dedicar un día de la semana a un tema fallero: hacer globotada, talleres de creación de ‘ninots’, decoración fallera”, explica. Otras actividades que les gustan son “talleres de arcilla, pintura, cocina en frío, bailes y espectáculos…”. Bàrbara es además entrenadora de gimnasia rítmica y piensa llevar esta disciplina a las mañanas de la ‘escoleta d’estiu’, como una forma divertida de hacer ejercicio… Y cada mañana “habrá un ratito para hacer deberes”, añade. ¿Habrá piscina?, le pregunto: “En un principio no, porque está muy lejos del casal”. “Pero tenemos un patio cerrado muy grande donde haremos juegos de agua”, propone.

El casal fallero dispone de mucho espacio y una instalaciones nuevas. / Levante-EMV

Alta demanda de plazas

La ‘Escola d’Estiu’ de la Falla Poble d’Alginet nace ante la alta demanda de plazas de este servicio, que ayuda a las familias a conciliar cuando llegan las vacaciones escolares. No obstante, la oferta en Alginet es grande: “Están la del ayuntamiento, del club de gimnasia rítmica, del fútbol, de tenis-padel…”. Además, destaca Bàrbara, “es la primera vez que lo hacemos”. “Hay gente interesada, sí; pero al ver que es un campus nuevo, no acaban de confiar del todo”, indica la joven.

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La idea nace con voluntad de continuar y también se plantean ocupar de nuevo el gran casal de la Falle Poble d’Alginet a finales de año para ofrecer un ‘Campus de Nadal’.