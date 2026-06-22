Almussafes recaba la ayuda de la diputación para construir el nuevo retén y generar sombras en los patios de los colegios

La Diputació de València ayudará a Almussafes a construir su nuevo retén de policía, a cubrir los patios de sus colegios públicos y a reformar el Parc Central, con una aportación de alrededor de un millón de euros. El acuerdo lo han anunciado la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, y el alcalde de Almussafes, Toni González, tras la reunión mantenida este lunes en sede provincial, en la que González ha expuesto los proyectos que serán cofinanciados por el consistorio y la corporación provincial.

El alcalde de Almussafes ha explicado que el nuevo retén policial, las mejoras en los colegios del Almassaf y El Pontet y la reforma del Parc Central “son proyectos que hacen mucha falta y que podremos llevar adelante con la colaboración continua que tenemos con la Diputación”. Toni González ha agradecido a la vicepresidenta Enguix esa cercanía para dar respuesta a las necesidades de los municipios”, y ha manifestado que “el municipalismo tiene que ir por delante de todo, y los que nos consideramos municipalistas tenemos claro que el vínculo con la Diputación es vital para seguir mejorando nuestros pueblos y ciudades”.

Acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios Municipales, Jaime Wic, el alcalde de Almussafes ha repasado uno por uno los nuevos proyectos. El primero es la construcción del nuevo retén policial sobre los terrenos de la antigua cooperativa, adquiridos previamente por el consistorio, con la intención de “modernizar las instalaciones de la Policía Local y ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía”. En cuanto a los colegios, las cubiertas para los patios del Almassaf y El Pontet “permitirán dar un mejor uso y hacer frente a las condiciones climáticas de unos espacios que utiliza a diario el alumnado y donde el ayuntamiento realiza distintas actividades lúdicas y festivas”. Por último, aunque será la primera actuación en ejecutarse, se instalarán nuevos juegos infantiles en el Parc Central y se reformarán distintas zonas del pulmón verde de Almussafes.

Casi tres millones de inversión

La cofinanciación de los proyectos presentados por Almussafes a la Diputación se suma a las actuaciones incluidas en el Pla Obert, coordinado por la propia Natàlia Enguix, el gran programa inversor de la corporación que preside Vicent Mompó con 350 millones para los municipios y mancomunidades. Con las nuevas ayudas, el ayuntamiento de la Ribera Baixa dispondrá de cerca de tres millones de euros de fondos provinciales para mejorar sus instalaciones y servicios.

En el marco del Pla Obert, Almussafes tiene asignados 1.720.000 euros, 320.000 más que con los planes de la anterior legislatura. El alcalde explica que los proyectos “están ejecutados o prácticamente ejecutados, como las distintas mejoras que hemos hecho en accesibilidad, la reforma del Parque de las Palmeras, la cubierta del polideportivo y otras actuaciones menores”.

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Por su parte, la vicepresidenta Enguix, responsable de Cooperación Municipal, ha destacado “las importantes mejoras que ha realizado Almussafes en zonas verdes, urbanismo e instalaciones deportivas, siguiendo la esencia de un plan inversor a cuatro años que ha permitido pensar bien los proyectos presentados y ha dado tiempo para ejecutar las obras”. “Ahora nos han pedido ayuda para otras obras importantes para las vecinas y vecinos de Almussafes y estamos dispuestos a ayudarles a convertir en realidad esos proyectos, como hacemos con los alcaldes y alcaldesas que vienen a proponernos mejoras para sus municipios”, ha concluido Enguix.