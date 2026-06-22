La colaboración vecinal permite a la policía de Alzira cazar al responsable de un vertido incontrolado

La Policía Local de Alzira ha identificado e iniciado el correspondiente procedimiento de denuncia contra el propietario de una furgoneta que depositó residuos en la calle del Arquitecto Joan Guardiola, en la partida de Materna. Así lo detalla una nota de prensa emitida por la Concejalía de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Seguridad, que enmarca esta actuación dentro de la intensificación de su lucha contra "los vertidos ilegales que degradan nuestro entorno natural y urbano".

Los restos de mobiliario descargados en un descampado en la partida Materna de Alzira. / Levante-EMV

El esclarecimiento de los hechos ha sido posible "gracias al aviso de vecinos y vecinas comprometidos con la conservación del municipio", una colaboración que el consistorio califica de "fundamental para detectar y perseguir este tipo de conductas incívicas". A través del comunicado, el concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, manifiesta que "no podemos tolerar que una minoría continúe ensuciando nuestros caminos, partidas y espacios públicos". En sus declaraciones, el edil asegura que "cada vertido ilegal es una falta de respeto hacia todos los ciudadanos que cumplen las normas y contribuyen a mantener una Alzira limpia y cuidada", al tiempo que advierte de que el ayuntamiento continuará "trabajando con todos los recursos disponibles para identificar a los responsables y sancionarlos".

Agradece la implicación ciudadana

Montalvá ha querido agradecer también la implicación ciudadana en el texto, afirmando que "la colaboración de los vecinos es clave" y que "cuando alguien avisa, facilita información o denuncia estas actitudes, está ayudando a proteger el patrimonio de todos". Además, el concejal recuerda que el abandono incontrolado de residuos comporta sanciones económicas y que "existen servicios e instalaciones habilitadas para la correcta gestión de cualquier tipo de desecho".

El comunicado remarca que la lucha contra los vertederos incontrolados continuará siendo una prioridad porque "Alzira no puede permitir que el incivismo de unos pocos perjudique la calidad de vida de la inmensa mayoría", y concluye advirtiendo de que "cada denuncia tramitada es un mensaje claro: quien ensucie nuestro término municipal tendrá que responder ante la ley".