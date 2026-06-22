Cullera activa un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para una noche de San Juan multitudinaria

Cullera ya tiene preparado el dispositivo especial que velará por la seguridad durante la celebración de la Noche de San Juan, una de las jornadas con mayor afluencia de visitantes del calendario estival. El ayuntamiento ha diseñado un operativo que abarcará los cerca de 15 kilómetros de playas del municipio y que combinará refuerzo policial, coordinación entre cuerpos de emergencias y un despliegue extraordinario de limpieza para devolver la normalidad al litoral pocas horas después de la celebración.

La planificación del dispositivo se ha abordado este lunes durante la Junta Local de Seguridad, en la que han participado representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil. La reunión ha estado presidida por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, junto al subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, y el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig.

El consistorio prevé una elevada concentración de personas durante la noche del 23 al 24 de junio, por lo que incrementará tanto los recursos humanos como los medios materiales destinados a garantizar la seguridad ciudadana y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Limpieza desde la madrugada

Uno de los aspectos más destacados del operativo será el dispositivo extraordinario de limpieza, que comenzará a las 4.30 horas de la madrugada. El objetivo es que las playas recuperen su estado habitual a primera hora de la mañana, minimizando el impacto de una de las noches con mayor uso del litoral.

Los servicios municipales trabajarán de forma coordinada con los cuerpos de seguridad y emergencias para agilizar tanto las labores preventivas como la limpieza posterior.

Llamamiento al civismo

Desde el ayuntamiento se insiste en la necesidad de que vecinos y visitantes disfruten de la celebración con responsabilidad y respeto hacia el entorno natural.

El consistorio recuerda que, de acuerdo con la normativa del PATIVEL y debido a la proximidad de las playas a espacios forestales protegidos, está prohibido encender hogueras sobre la arena, así como acceder al litoral con envases de vidrio, una medida dirigida a reforzar tanto la seguridad como la protección ambiental.