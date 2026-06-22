Cullera activa un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para una noche de San Juan multitudinaria
El operativo especial abarcará los cerca de 15 kilómetros de litoral para hacer cumplir la prohibición de encender hogueras o acceder a la playa con envases de vidrio
El servicio de limpieza arrancará a las 4,30 de la madrugada para que los arenales estén en perfectas condiciones a primera hora de la mañana
Cullera ya tiene preparado el dispositivo especial que velará por la seguridad durante la celebración de la Noche de San Juan, una de las jornadas con mayor afluencia de visitantes del calendario estival. El ayuntamiento ha diseñado un operativo que abarcará los cerca de 15 kilómetros de playas del municipio y que combinará refuerzo policial, coordinación entre cuerpos de emergencias y un despliegue extraordinario de limpieza para devolver la normalidad al litoral pocas horas después de la celebración.
La planificación del dispositivo se ha abordado este lunes durante la Junta Local de Seguridad, en la que han participado representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil. La reunión ha estado presidida por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, junto al subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, y el director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig.
El consistorio prevé una elevada concentración de personas durante la noche del 23 al 24 de junio, por lo que incrementará tanto los recursos humanos como los medios materiales destinados a garantizar la seguridad ciudadana y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidencia.
Limpieza desde la madrugada
Uno de los aspectos más destacados del operativo será el dispositivo extraordinario de limpieza, que comenzará a las 4.30 horas de la madrugada. El objetivo es que las playas recuperen su estado habitual a primera hora de la mañana, minimizando el impacto de una de las noches con mayor uso del litoral.
Los servicios municipales trabajarán de forma coordinada con los cuerpos de seguridad y emergencias para agilizar tanto las labores preventivas como la limpieza posterior.
Llamamiento al civismo
Desde el ayuntamiento se insiste en la necesidad de que vecinos y visitantes disfruten de la celebración con responsabilidad y respeto hacia el entorno natural.
El consistorio recuerda que, de acuerdo con la normativa del PATIVEL y debido a la proximidad de las playas a espacios forestales protegidos, está prohibido encender hogueras sobre la arena, así como acceder al litoral con envases de vidrio, una medida dirigida a reforzar tanto la seguridad como la protección ambiental.
Zevra, Medusa y el eclipse solar, en el punto de mira
La Junta Local de Seguridad también ha servido para avanzar en la organización de los grandes acontecimientos que acogerá Cullera durante el verano. En el caso de los festivales Zevra y Medusa, las administraciones implicadas trabajan ya en sendos dispositivos que movilizarán más de 700 efectivos en cada evento. Los planes incluirán unidades especializadas, controles de tráfico, vigilancia en los accesos y un amplio despliegue de seguridad y emergencias para garantizar el normal desarrollo de ambos certámenes musicales.
Además, la reunión ha abordado la planificación inicial del operativo previsto con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que convertirá a Cullera en uno de los enclaves privilegiados para su observación. Ante la previsión de una importante llegada de visitantes, las administraciones ya coordinan medidas para regular los accesos y facilitar la movilidad hacia los puntos con mejores condiciones de observación, con el fin de evitar incidencias durante una cita que se espera histórica para el municipio.
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